Schaatshal Leiden bestuurders dreigen met aftreden

Het bestuur van de schaatshal Leiden zal aftreden als wethouder Paul Dirkse het voorstel van de schaatshal over financiering voor een langere ijsbaan niet serieus wil nemen. Dat stelt voorzitter Jos Arts.

Wethouder Dirkse stelde in november 2018 te willen starten met een nieuwe 250-meter ijsbaan. “Maar wij willen uitstel om alle mogelijkheden te kunnen onderzoeken”, zegt Arts.

Regiogemeenten betalen niet mee

Wethouder Dirkse wilde wel een 333-meterbaan gaan bouwen, als de gemeenten in de regio daaraan wilden meebetalen. Maar daar blijkt onvoldoende draagvlak voor.

Dus kwamen de schaatsclubs in de regio met het voorstel dan zelf de resterende meters maar te betalen. Daarvoor zouden de schaatsclubs dan 100.000 euro extra huur per jaar betalen.

De wethouder wil stoppen met ‘denken dat het misschien nog wel iets langer kan’ maar gewoon gaan bouwen.

Meer clubs in schaatshal Leiden

Het bestuur van de schaatshal denkt een ton meer huur op te kunnen brengen, via meer clubs die komen schaatsen. De schaatshal zou extra ruimtes onder de schaatsbaan kunnen verhuren. De extra bronnen van inkomsten zijn nu volgens de schaatsclubs nog niet in de plannen opgenomen.

Voorstel wordt niet serieus genomen

Maar volgens het bestuur van de schaatshal weigert wethouder Dirkse een nieuw voorstel serieus te nemen. “Wij hebben de gemeente een voorstel gedaan over de financiering, maar daar wordt niet serieus naar gekeken”, stelt Arts.

Wethouder Dirkse reageert: “Het college van BenW heeft dit bericht via de media gelezen. Het college van Leiden wil pas reageren als BenW zelf van het bestuur heeft mogen vernemen wat er nu precies besloten is.”

Zou zo zonde zijn

“Het zou zo zonde zijn als we over vijf jaar moeten constateren “dat we beter…”, besluit Arts. Op 10 januari vergadert de gemeenteraad van Leiden over hoe het nu verder moet met de bouw van de ijshal.

