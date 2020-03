Boete voor sportclubs als zij niet handhaven?

Sportclubs krijgen geen boete, maar degenen die een afgesloten sportpark betreden. Maar dat blijk je hen niet duidelijk genoeg te kunnen maken, zo blijkt uit een regionale rondgang in Noord-Holland.

Op 19 maart jl. reden drie auto’s bij het sportpark Adrichem weg. In de auto’s tien jongeren in trainingspak die een uurtje een balletje hebben getrapt op een veldje verderop.

Zij wijzen richting de accommodatie van Jong Hercules. De inzittenden zijn door het geopende hek bij De Kennemers naar het hoofdveld gelopen om een balletje te trappen. “Het is dat ik hier aan het werk ben, anders was het afgesloten geweest”, verklaart een man. Hij zegt namens de gemeente de beheerder te zijn maar laat de spelers met rust.

Dat zou aansluiten bij de wens van de Veiligheidsregio Kennemerland. Die zou hebben geadviseerd om sporters op de complexen te gedogen. Daar weet een medewerkster van de afdeling voorlichting niets van. Zij stelt dat er een noodverordening van kracht is. Het beleid zegt niets over een verbod op sporten.

Dat verbod geldt voor de kantines en activiteiten waar meer dan 100 mensen bij aanwezig zijn. Toch gaven de sportclubs massaal gehoor aan de oproep van sportkoepel NOC*NSF. Alle sportactiviteiten in verenigingsverband zijn voorlopig sowieso gestaakt.

Ook Tennisclub Westerhout in Beverwijk en LTC De Heerenduinen in IJmuiden zijn dicht. De parken zijn compleet verlaten. Zij volgen de lijn van de KNLTB die aansluit bij het beleid van NOC*NSF.

Volgens het vakblad Fieldmanager zijn clubs wel verantwoordelijk voor de handhaving. Zij moeten toezicht houden op het onrechtmatig betreden van de accommodatie. En dat is een hele lastige, want een aantal complexen is al amper af te sluiten.

“Na bericht van de KNVB hebben wij alles stopgezet”, zegt voorzitter Ed van Bellen van FC Velsenoord. “Rooswijk is openbaar terrein. Daar valt voor ons dus niets te handhaven.” Ook Hans Stoelman van VSV Velserbroek weet niets over een boete voor sportclubs die niet handhaven.

“Ik zag hier van de week ook al kinderen voetballen. Daarop hebben wij alle ouders nogmaals gemaild. Bij de ingang hangt een bord waarop staat duidelijk dat betreden van het complex een boete kan opleveren. Eventuele insluipers zijn dus het haasje en niet wij als club.”

