BNG Duurzaamheidsfonds helpt sv De Meer aan geld

“Het belang van kleine verduurzamingsprojecten moet niet worden onderschat”, stelt het BNG Duurzaamheidsfonds. “Veel kleine initiatieven helpen namelijk flink de reductie van de CO2-uitstoot.”

De club kreeg o.a. geld van de gemeente Amsterdam. Maar de club kon niets lenen of subsidie aanvragen om het energiegebruik terug te dringen. De Meer moest dus op zoek naar extra geld maar kon daarvoor niet bij de banken terecht. Maar wel bij het BNG Duurzaamheidsfonds. Die verstrekte een verduurzamingslening onder garantstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS).

Veel sportclubs in Amsterdam willen graag renoveren en verbouwen . Voor de financiering daarvan doen zij vaak een beroep op de Subsidieregeling Verenigingsaccommodaties Buitensport (SVB). In de volksmond staat deze bekend als de ‘een derde regeling’. Een club moet 33% van de investering zelf betalen en Amsterdam verstrekt 33%. Clubs kunnen de overige 33% onder garantstelling lenen van de gemeente.”

Verbouwingen zijn nu vrijwel altijd een combinatie van kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Het deel van de investering dat de club voor de verduurzaming gebruikt, moest de vereniging zelf bij elkaar halen.

“Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekte sv De Meer een lening waarvoor de gemeente niet garant hoefde te staan. Daardoor kon de club de ‘eigen middelen’ rond krijgen.”

Amsterdam stelde voor de verduurzaming concrete doelen vast. Zoals reductie van het watergebruik in de douches en de verlaging van het energiegebruik. Op termijn moeten clubs bovendien volledig van het gas af. Elke sportvereniging moet daar in de plannen rekening mee gaan houden.

Het onderwerp verduurzaming speelt bij elke club een rol. Iedere vereniging wil al minder water gebruiken en besparen op energie. Amsterdam gaat de subsidieregeling nu zo aanpassen, dat clubs makkelijker aan geld kunnen komen.

