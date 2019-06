Blaricum geeft sportaccommodaties financiële injectie

De gemeente Blaricum heeft financieel de wind mee en dat stemt de gemeenteraad mild. De gemeenteraad werkte de jaarstukken 2018, sportsubsidies en 27 moties en amendementen binnen 5 uur af.

Drie Blaricumse sportclubs krijgen dit jaar een financiële injectie om hun accommodaties weer up-to-date te brengen. Alleen tennisvereniging BLTC viel buiten de boot.

Subsidie drie sportclubs in Blaricum

De gemeente heeft de afgelopen jaren voor een vermogen grond in de Blaricummermeent verkocht. En dat heeft de financiële positie van de Gooise gemeente veel goed gedaan.

De gemeenteraad stemde op 25 juni jl. unaniem in met de subsidies voor tv Vlugheid & Kracht, de Stad en Lande Ruiters en tennisvereniging LTV de Bijvanck. In totaal ontvangen de drie clubs 130.000 euro subsidie.

Renovatie van acht tennisbanen

De turnvereniging krijgt 5.200 euro voor de aanschaf van materialen. Stad en Land Ruiters ontvangt ruim 10.000 euro voor de renovatie van het parkeerterrein. Maar het leeuwendeel van de subsidie, 115.000 euro, is bestemd voor LTV Bijvanck.

De club renoveerde in het voorjaar in één keer maar liefst acht tennisbanen ingrijpend. Het doel de financiële injecties is om alle accommodaties van Blaricumse sportclubs weer up-to-date te maken.

BLTC overlegt met Blaricum

Hoewel de club daar wel om had gevraagd, kreeg tennisvereniging BLTC dit jaar geen bijdrage van de gemeente. De club heeft samen met drie bemiddelde leden, plannen voor een broodnodige renovatie van het park. De financiering daarvan is echter nog niet helemaal rond.

Volgens sportwethouder Anne-Marie Kennis zoekt de gemeente samen met de club naar een oplossing. Als de twee partijen een oplossing vinden kan BLTC, als de club dat wil, volgend jaar een nieuwe subsidie-aanvraag indienen.

Follow @Allesportzaken