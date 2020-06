Binnensporten kunnen per 1 juli weer aan de slag

De binnensporten kunnen vanaf 1 juli weer aan de slag. Dat heeft sportkoepel NOC*NSF te horen gekregen van het Ministerie van VWS. Die sporten lagen stil sinds de uitbraak van het coronavirus.

Vanaf 1 september mogen sportevenementen weer. NOC*NSF stelt protocollen op om in augustus wat te gaan testen met publiek en looplijnen.

Het moet wel goed blijven gaan

Directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF: “Het kabinet maakte al een versoepeling van de maatregelen rond de sportscholen en -kantines per 1 juli bekend. Toen was er nog wat onduidelijkheid over de binnensporten. De versoepeling gaat overigens alleen door als de ontwikkelingen rond het coronavirus goed blijven gaan.”

“Maar we hebben nu duidelijkheid over de binnensporten. Ook binnensporten kunnen mee als helder is wat er na 1 juli mag”, zo stelde Dielessen. “Sporten zoals gymnastiek, volleybal, tafeltennis, klimmen kunnen per 1 juli weer aan de slag.”

Anderhalve meter regel

NOC*NSF kijkt ook al naar 1 september. Ook een belangrijke datum op de routekaart naar verdere versoepeling van de coronamaatregelen. “Wij praten met het kabinet, het RIVM en het OMT (Outbreak Management Team) over de anderhalve meter regel. Die is toch lastig in de topsport. We gaan voorstellen doen om wat makkelijker met die regel om te gaan”, zo gaf Dielessen aan.

Testen met publiek

De sportkoepel heeft meer ideeën voor na 1 september. “Vanaf die datum mogen sportevenementen weer. Ook kunnen wij weer competities starten mits wij maar aan de voorwaarden voldoen.

Want de volksgezondheid staat voorop. We willen in augustus graag wat gaan testen met publiek en looplijnen. Daarvoor stellen wij nu al protocollen op”, zo besluit Dielessen.

