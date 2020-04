Grote spelersleegloop dreigt bij FC Zutphen

Bij FC Zutphen dreigt een grote spelersleegloop. De hele zondagtak van de club dreigt namelijk over te stappen naar zvv De Hoven. Samen met het vrouwenteam zou het aantal vertrekkende spelers boven de 60 komen te liggen.

“Ik weet niet wat de actuele stand van zaken is”, stelt voorzitter Herman Tuininga. “Ik weet dat er spelers naar andere clubs kijken maar niet of dat de hele zondagtak betreft.”

Naar de zaterdag

De oorzaak van de onrust is een besluit dat de bestuursleden vorige week nam. Het bestuur wil stoppen met prestatievoetbal op zondag en alleen ’s zaterdags met een standaardelftal door. “Deze stap is de enige juiste is voor de toekomst”, zo schreef het bestuur in een brief aan de leden.

“Er stroomt steeds minder jeugd door naar de senioren. En de populariteit van het voetbal op vrijdag groeit, dus is er ruimte voor slechts één selectieteam. De jeugd kiest vooral voor de zaterdag. Dat is ook landelijk de trend dus de keuze voor zaterdag is het meest logisch.”

Laatste druppel

Op 15 juni as. is er een ALV als die vanwege de coronacrisis mag doorgaan. Daarop kunnen de leden vragen stellen en hun mening geven. Maar de zondagspelers willen deze ALV niet afwachten.

De keuze van het bestuur is voor hen de laatste druppel in de lange ‘strijd’ tussen de zaterdag- en zondagtak. Zij willen samen blijven en opteren daarom voor een collectieve transfer naar zvv De Hoven.

Fusieclub met spanningen

“Wij zijn een fusieclub. Daardoor waren er eerder al wat spanningen”, legt Tuininga de vinger op deze zere plek. “Het bestuur begrijpt die sentimenten maar er speelt meer dan alleen prestatievoetbal op zondag.”

Tuininga lijkt niet van zins om zijn stinkende best te doen om de spelersleegloop tegen te houden. “In diverse gesprekken heeft het bestuur de onrustige spelers aangegeven niet overhaast te handelen en even af te wachten.”

“Maar het blijft hun eigen keuze om dat wel of niet te doen. FC Zutphen zal na een eventuele spelersleegloop misschien op een andere manier verder moeten. Maar het bestuur houdt alle opties open.”

