Bierinkoop maakt veel coronaschade sportclubs goed

Dit jaar neemt een flinke hap uit het sportjaar en uit de kantine-omzet van sportclubs. En overal klinkt de roep om te besparen om de schade te beperken. Even over uw bierinkoop dan, als laag hangend fruit.

Oké, horen wij u denken, het nut van besparen begrijp ik wel maar waarop dan? Nou, bijvoorbeeld op de inkoop van tapbier voor de kantine.

Bierinkoop tapbier kan veel gunstiger

Clubbier.nl is vorig jaar al gestart om sportclubs te helpen met hun bierinkoop. En daar kwam in maart, in een soort ‘perfect storm’, de corona-ellende nog eens overheen.

De meeste sportclubs kunnen niet zonder het geld uit hun kantine. Dus is het extra welkom om juist daar de kosten te drukken. Een reden dus om de voordelen van Clubbier even tegen het licht te houden:

– alle clubs betalen bij Clubbier één lage inkoopprijs voor hun tapbier;

– omdat er een groot collectief ontstaat, doet uw jaarvolume er al toe vanaf 30 HL;

– als uw club mee doet, is dat zonder enige verplichting;

– deelname kost uw club niets.

Scherpe deal

In de onderhandelingen stak AB InBev zijn nek voor de clubs verder uit dan Heineken. Deze brouwerij neemt de lastige situatie van sportclubs serieus en legt een scherpe deal neer. Die start al met 45% korting op de brutoprijs.

Maar door de groei van het collectief stijgt die door tot boven de 50%. Dat betekent voor de meeste clubs een zekere besparing van duizend(en) euro’s per jaar. Ook op de bierinkoop voor uw club.

Uw bierinkoop kan echt veel beter

En instappen is simpel. Neem even contact op met Clubbier en laat uw besparing even berekenen. Daarna beslist u of u mee wilt doen en handelt Clubbier de rest voor u af. En alle brouwerijen zijn gewend om de installaties van elkaar over te nemen. Dus uw biertap in bruikleen is ook geen punt van zorg.

Voor grote en kleine clubs

En Clubbier gaat door met het werven van nieuwe clubs want de korting moet omhoog. Waarom zou u niet even informeren om daarna in te stappen? Kost niets en u bent er alleen maar weer iets wijzer over uw bierinkoop. Grote en kleine clubs gingen u al voor. Kijk op de website of als u liever even belt, dan kan dat ook via 0641 888 991.

