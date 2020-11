Bezuinigingsopdracht Etten-Leur beschamend onbeleefd

Het is beschamend. Sportclubs in Etten-Leur zijn ontdaan over de bezuinigingsopdracht van de gemeente. “Die kunnen wij niet betalen”, stelt voorzitter Joost van Rooij van Hockeyclub Etten-Leur namens alle grote clubs.

Kees van Aert Vooral sportwethoudermoet het ontgelden. De clubs willen wel met de gemeente praten, maar niet met Van Aert. Liever met zijn collega die over het geld gaat.

De sportclubs moeten de komende drie jaar meer huur gaan betalen voor het gebruik van de velden. “Dat kunnen de clubs niet betalen”, zegt Van Rooij. Wij krijgen al minder subsidie en andere gemeentelijke bijdragen verdwijnen ook.” De gemeente wil de sportclubs 83.000 euro extra in rekening brengen voor het veldgebruik.

Bij de opstelling van de begroting voor 2021 kregen de clubs ineens een koude douche. En het bericht over de bezuinigingsopdracht kregen zij tot hun ontzetting niet eens van de wethouder te horen. Dat moesten zij in BN de Stem lezen. “Het was wel zo chique geweest als de gemeente dit met ons had besproken. Nu brengt Etten-Leur dit zo plompverloren naar buiten”, zegt voorzitter Corné Lauwen van vv DSE.

Bezuinigingsopdracht is een boemerang

“De sportclubs zorgen er o.a. voor dat mensen niet vereenzamen en in beweging blijven. En jongeren gaan niet op straat rondhangen”, stelt Van Rooij. Dit komt later dus als een boemerang bij de gemeente terug. Als de gemeente de clubs niet ontziet, dan boeren wij echt hard achteruit.”

Het CDA wil de bezuinigingsopdracht van tafel hebben. En ook voor het APB en ONS Etten-Leur is die verhoging geen gelopen race. De drie partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad.

Meer contributie, minder leden

“Dan wordt de contributiestijging 15 tot 20 procent en verliezen wij 5 tot 10 procent van onze leden. De clubs willen best praten over andere manieren om inkomsten te verwerven. Ik denk alleen niet dat alle clubs dat kunnen. Maar er moet echt een gezamenlijke toekomstvisie komen, met de steun van de clubs.”

