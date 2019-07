Betalingsproblemen bij 1 op 5 hoge voetbalamateurs

Eén op de vijf clubs in de hoogste competitie voor amateurs heeft betalingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van de SWS dat op initiatief van VWS, NOC*NSF en De Lotto is opgericht.

Het gaat om voetbalclubs in de tweede of derde divisie of in de hoofdklasse. In de lagere divisies hebben minder clubs problemen. Daar gaat het financieel slecht met 1 op de 17 clubs.

Betalingsproblemen door het eerste

De boosdoener is bij veel clubs volgens de SWS het eerste elftal. “Clubs die op een hoger niveau uitkomen, zijn naar verhouding veel meer geld kwijt aan trainers. Maar ook de vergoedingen voor de eerste selectie zijn fors hoger. Daar staan wel de sponsoropbrengsten en de inkomsten uit de kantine tegenover. Maar per saldo wegen deze niet tegen elkaar op”, zo stelt SWS-directeur Dick Zeegers.

Prijsopdrijving creëert betalingsproblemen

Hij neemt het de nationale voetbalbond kwalijk dat zij dit systeem in stand houden. “Clubs zijn op een bepaald niveau verplicht om trainers met een licentie aan te stellen. Dat kan een flink prijsopdrijvend effect hebben. Het is dus de vraag of de markt dit niet zelf kan (of moet) reguleren.”

JVC Cuijk en Achilles ’29

Een recent voorbeeld van een club met betalingsproblemen is JVC Cuijk. Deze club gaf in mei van dit jaar aan te stoppen met topvoetbal. De club kampte namelijk met een tekort van 50.000 euro rond het eerste.

Maar ook Achilles ’29 heeft het financieel zwaar na de problemen met de eerste selectie. Dit probleem lijkt in de Bollenstreek niet zo groot, hoewel daar nog niet alle cijfers van de club openbaar zijn.

