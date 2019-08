Betaling aan oud-spelers van JVC Cuijk blijft uit

Een aantal oud-spelers van JVC Cuijk heeft nog betaling tegoed van de club. Maar het lijkt erop dat zij naar hun geld kunnen fluiten. De stichting die hen moet uitbetalen heeft niet genoeg geld meer.

VVCS KNVB De deadline 1 september voor de spelerscontracten nadert. De spelersgroep van vorig seizoen heeft daarom contact opgenomen met zowel de spelersvakbondals de

Aparte stichting

Niet JVC Cuijk zelf maar een aparte stichting moet de betalingen doen. Maar veel sponsors hebben zich die stichting vaarwel gezegd omdat JVC niet meer op hoog niveau actief is. De club kampte met geldproblemen dus besloten de leden vorig seizoen maar te stoppen met topvoetbal.

Aan het lijntje gehouden

JVC-voorzitter Ton van Elk de Freese erkent de problemen rond de betaling. “Maar van een kale kip kun je helaas geen veren plukken.” En die houding zette nou net kwaad bloed bij de voormalige spelersgroep.

JVC zou selectie voor 1 september nog minimaal 20.000 euro moeten betalen. “Wij zijn aan het lijntje gehouden”, zegt voormalig aanvoerder Jurre Grotenhuis. “Wij hebben maanden lang doorgespeeld zonder betaald te krijgen.”

Betaling komt goed

Grotenhuis voerde de gesprekken met JVC over de betalingen en voert het woord namens de selectie. “Elke keer is ons gezegd dat het goed zou komen. Maar onlangs kregen wij dus doodleuk de mededeling dat wij niks betaald zouden krijgen.

“Sommige jongens hielden rekening met betaling en moeten nu geld lenen.” Grotenhuis heeft al contact gehad met de VVCS en de KNVB. “Wij kunnen juridische stappen nemen maar komen er liever alsnog uit met de club.”

Sommige spelers krijgen nog over vier maanden geld, bij anderen gaat het zelfs om vijf maanden. Betaling van spelers is in de derde divisie gebruikelijk. Het onder contract hebben van spelers was vorig seizoen zelfs een van de KNVB licentie-eisen om competitie te mogen spelen.

