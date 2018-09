NHL schorst ijshockeyer vanwege mishandeling vriendin

IJshockeyer Austin Watson is door de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL geschorst voor het hele voorseizoen en voor 27 wedstrijden in het reguliere seizoen.

Austin Watson, een 26-jarige speler van de Nashville Predators , zou zijn vriendin in juni van dit jaar mishandeld hebben.

Passende schorsing NHL

De grote baas van de NHL, Gary Bettman, besloot nadat hij met Watson over deze zaak heeft gesproken, dat 27 wedstrijden een passende schorsing is. “De NHL tolereert dergelijk gedrag op geen enkele wijze”, zo stelde Bettman. Watson kreeg ook één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de mishandeling.

Rode afdrukken

Watson werd opgepakt nadat een getuige de politie wees op een voorval bij een tankstation. Watson maakte daar ruzie met zijn vriendin met wie hij een baby heeft.

Hij heeft haar bij het tankstation een duw gegeven. Agenten vonden echter meer rode afdrukken op het lichaam van Watson’s vriendin die vertelde dat de ijshockeyer die veroorzaakt had.

Eén jaar voorwaardelijk

Watson kwam er dit keer zonder celstraf vanaf. Maar deze hangt hem dus wel boven het hoofd als zich nog eens zo’n mishandeling voordoet. De NHL heeft als enige van de vier grote Amerikaanse sportcompetities geen specifieke regels voor huiselijk geweld maar bekijkt voorkomende gevallen per zaak.

Geen spelsituatie

Het bijzondere van deze schorsing is dat de speler juridisch al is aangepakt. Maar daar bovenop spreekt een bond zich nadrukkelijk uit over een voorval dat niet binnen de club, noch in een spelsituatie heeft plaatsgevonden. Zou de KNVB of een andere sportbond ook een dergelijke stap nemen?

