Mark van Bommel adoptieplan voor jeugdig talent

De Fortuna Sittard Academy (FSA) wil via het Mark van Bommel adoptieplan aanstormend talent begeleiden. En op de langere termijn zelfs aan de internationale top van het opleiden van talentvolle voetballers.

De FSA is een opleiding voor talentvolle kinderen die voetballer willen worden. De academy faciliteert deze kinderen via alles dat zij nodig hebben om zich goed te ontwikkelen.

Persoonlijke begeleiding

Hiervoor zijn materialen, lesstof, tegenstanders maar ook kleding nodig. De FSA helpt kinderen ook om zich te ontwikkelen tot een evenwichtige persoonlijkheid. De kinderen moeten zich zowel op als buiten het voetbalveld en in de maatschappij een plaats kunnen verwerven.

De kinderen krijgen altijd een persoonlijke begeleiding. Elk kind krijgt een individueel ontwikkelplan op zowel voetbal- als educatief gebied. De FSA heeft een professionele organisatiestructuur. Door de wijze van begeleiden en de aangeboden accommodatie, borgt de FSA zijn visie op opleiden.

Mark van Bommel adoptieplan

Fortuna Sittard heeft al vele mooie spelers aan het betaalde voetbal geleverd. De meest succesvolle daarvan is zeker Mark van Bommel. De club wil via het Mark van Bommel adoptieplan investeren in jeugdig talent. Bedrijven of personen kunnen via de FSA een speler of zelfs een heel team adopteren.

Zo’n adoptie is dus niet zomaar een sponsoring. Want een ‘adopter’ draagt via een adoptie heel bewust bij aan de ontwikkeling van regionaal talent. En niet alleen dat, want een adopter ook bij aan goede doelen zoals de Stichting ALS en het Jeugdfonds Sport Limburg.

