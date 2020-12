Bestuursruzie cvv Blauw Wit 34 centraal in tuchtzaak

Bij cvv Blauw Wit 34 in Leeuwarden zaten twee registeraccountants (RA’s) in het bestuur. Twee leden verweten hen nu dat zij geprobeerd zouden hebben om fraude te verdoezelen.

“Wat zou er bij een gedegen controle boven water gekomen zijn?” Dit vroeg een voormalig – en geroyeerd – lid van de kascommissie van Blauw Wit ’34 zich af.

Verdoezelen van fouten bij Blauw Wit 34?

Twee voormalige leden vroegen de Accountantskamer of twee RA’s in hun bestuursrol gefraudeerd hebben. Of dat zij geprobeerd hebben om fouten te verdoezelen. De twee waren zeer kritisch over de bijdrage van de accountants.

Een van de beklaagden, destijds penningmeester, stuurde stukken steevast te laat naar de kascontrolecommissie. “Die kon daardoor niet gedegen zijn werk doen”, zo luidde het verwijt.

De tweede beklaagde, de voormalig voorzitter, probeerde medio 2018 de lucht nog te klaren. Maar toen bleek de veenbrand die in het bestuur woekerde, al niet meer te blussen.

Notulen Blauw Wit 34 wel goedgekeurd

“De controle van de cijfers was niet goed”, zo stelden de klagers. Maar de goedgekeurde notulen van de jaarvergadering weerspraken dit. “Daar hechten wij niet veel waarde aan”, zeiden de klagers. “De notulen lijken namelijk gemanipuleerd.”

Ook stelden de accountants voor om de jaarrekening van Blauw Wit 34 zonder controle goed te keuren. “Dat valt van twee RA’s niet goed te begrijpen”, zeiden de klagers. Ook liepen de betalingen aan vrijwilligers fors op terwijl hun aantal veel minder snel steeg. De accountant schreef deze, vaak contante, betalingen weg onder het kopje ‘personeelskosten’. “Accountants moeten weten dat contante geldstromen fraudegevoelig zijn.”

Integer, eerlijk en transparant

Beide RA’s menen steeds integer en transparant gehandeld te hebben. Het was de gemachtigde van de beklaagden niet duidelijk waarover de leden precies klaagden. “Dat maakt het moeilijk om verweer voeren.”

Dat de stukken wat laat naar de kascommissie gingen, dat erkende de voormalig penningmeester. “Er waren in de aanloop naar dat seizoen wat problemen binnen de club”, zo stelde hij.

De voormalig voorzitter was boos over aantijgingen zoals valsheid in geschrifte, fraude en manipulatie aan zijn adres. “Dit zijn onjuistheden die mij als persoon zeer treffen.” Een uitspraak in deze zaak volgt binnen vijftien weken.

