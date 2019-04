Naderen bestuursperikelen sv Lelystad hun climax?

Twee bestuursleden van voetbalvereniging sv Lelystad ’67 hebben aangifte gedaan van bedreiging. Het is de volgende ontwikkeling rond de al te lang slepende bestuursperikelen van de voetbalclub.

De bedreigingen zijn gericht aan haar, de penningmeester en haar kinderen. De bedreigingen volgen op een actie van 24 leden die willen dat het bestuur opstapt.

Teveel bestuursperikelen

De 24 leden willen de club voor de ondergang behoeden. Het aantal leden van de club neemt af en de kantine-inkomsten lopen terug. Het tweekoppige bestuur kan de bestuursperikelen niet meer het hoofd bieden.

Het bestuur heeft voor 29 april as. een BALV uitgeschreven waarna zal blijken wie de club moet gaat besturen. Muller stelt dat zowel zij als de penningmeester in ieder geval niet terugkeren.

“De Commissie Toekomst van sv Lelystad wil helemaal geen coup plegen”, benadrukt commissielid Ed Verstraate. “Wij willen alleen maar helpen om sv Lelystad weer gezond te maken.”

Hulp van de commissie

Sv Lelystad heeft een flinke schuld aan het Sportbedrijf Lelystad. Het toenmalige bestuur werd het met het sportbedrijf niet eens over een betalingsregeling. Het bestuur en het sportbedrijf besloten een mediator in te schakelen maar zonder succes.

“Ik begrijp dat deze actie het hard aankomt”, zegt Verstraate. Maar een club met ruim 800 leden met twee bestuursleden runnen gaat niet. De commissie heeft het bestuur alle hulp aangeboden om de club door te laten draaien. Er zijn genoeg mensen die willen helpen en na de BALV zien wij wel hoe het verder moet.”

Incidenten

Verstraate vindt de incidenten van de afgelopen weken verwerpelijk. “Scheldpartijen en bedreigingen via social media kunnen absoluut niet. Die komen volgens mij ook niet van leden van onze commissie. Wij willen graag weten wie hier achter zit, zodat de club maatregelen kan nemen.”

Muller doet intussen over de incidenten geen mededelingen om het onderzoek van de politie niet te verstoren. “Maar de veiligheid van ons gezin is het belangrijkste. Zodra die in het geding komt stoppen wij en dat moment is vorige week bereikt.”

