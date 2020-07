Voetballers slaan bestuurslid sv Poortugaal neer

De maat is vol bij sv Poortugaal. Tijdens de zomerstop en de lockdown zijn dugouts, doelen en het kunstgras vernield. Overal ligt rotzooi, niet alleen van niet-leden want ook leden laten rommel achter.

Volgens de club laten bezoekers elke dag zakken vol met troep achter maar ook gebroken glas op de velden. De dugouts zijn omgegooid, doelnetten vernield en er zitten brandgaten in de kunstgrasmat. Op 25 juli liep het helemaal uit de hand. Toen werd er zonder toestemming op het hoofdveld een wedstrijd gespeeld met publiek en een scheidsrechter.

“Een van de bestuursleden van sv Poortugaal is gaan kijken om er achter te komen wie deze personen waren. Dat stelden de spelers niet op prijs en deze mensen uit Rotterdam-Zuid sloegen de man neer.

“De club heeft hiervan camerabeelden en heeft aangifte gedaan. Maar dit kan zo niet langer”, zo schrijft de sportvereniging. De voetballers van de illegale wedstrijd waren geen leden van de club maar kwamen uit Rotterdam-Zuid.

Het complex is een openbaar terrein dat de club van de gemeente Albrandswaard huurt. “Voetballen op het complex mag in principe, maar ruim alles op wat je meeneemt en laat alles heel.”

De club doet een oproep aan de jeugdleden en hun ouders. “Als iemand iets kapotmaakt of rotzooi trapt, meldt dit dan via 0613 753 566. Wij verzoeken ouders om dit ook met hun kinderen te bespreken.”

Follow @Allesportzaken