Zit Sportclub Erica donderdag helemaal zonder bestuur?

Sportclub Erica verkeert in zwaar weer. De sportieve resultaten vallen tegen maar de club heeft ook te weinig bestuursleden en andere vrijwilligers. Voorzitter Jan Jeuring maakt zich daarover flinke zorgen.

Op 22 november as. treedt een niet herkiesbaar bestuurslid van Sportclub Erica af. Dan resteren er vier bestuurders en dat zijn er te weinig om een club met 500 leden te runnen.

Geen loos dreigement

Tot nu toe hebben zich geen kandidaat-bestuursleden gemeld. Een reden voor de voorzitter om de leden namens het bestuur een brandbrief te sturen. Indien zich deze week niemand aanmeldt voor een bestuursfunctie, dan leggen de vier overgebleven bestuursleden hun functie donderdagavond ook neer.

Jeuring: “Wij realiseren ons dat dit een vergaande stap is. Maar het is geen loos dreigement en natuurlijk hoopt het bestuur dat het niet zover zal komen.”

Ook andere vrijwilligers

“Er was ook een tekort aan mensen die de tegenstander van het eerste wilden ontvangen. Maar dat probleem is net opgelost want daarvoor hebben twee leden zich gemeld. Maar we hebben nog altijd mensen nodig voor zaken zoals sponsorwerving en kaartcontrole.”

Vorige maand dreigde het bestuur van vv EHS ’85 ook al op te stappen vanwege een tekort aan bestuursleden. Uiteindelijk stonden tijdens een ledenvergadering acht kandidaten op waardoor het bestuur van de club nu ineens uit elf mensen bestaat.

Sportclub Erica bijna honderd jaar oud

Jeuring: “Minimaal drie bestuursleden erbij voor de club moet toch niet zo moeilijk zijn?” Sportclub Erica werd bijna 100 jaar geleden opgericht en is met afstand de grootste voetbalclub van Emmen. Het eerste team speelt in de tweede klasse maar staat wel onderaan.

