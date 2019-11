Weer een bestuurscrisis bij Achilles 1894 in Assen

Achilles 1894 in Assen is door een bestuurscrisis vrijwel stuurloos. Op 13 november deelde de club mede dat de voorzitter, de penningmeester en het bestuurslid wedstrijdzaken zijn opgestapt.

Binnen de club bestaat onvoldoende vertrouwen tussen de bestuursleden en de penningmeester.

Geen verantwoording en rapportage

“De oorzaak van de bestuurscrisis is het uitblijven van een financiële verantwoording. Aan de penningmeester is meermaals gevraagd om deze aan te leveren”, zo stelde het bestuur.

Door het uitblijven van deze rapportage is het vertrouwen in hem geschaad.

Een deel van het bestuur vindt nu dat dit niet langer zo door kan gaan. Daarom heeft penningmeester Egbert van den Berg begin november zijn functie neergelegd.

Snel een ALV uitschrijven

Ook de voorzitter en bestuurslid Dick Kolhoop hebben hun functie neergelegd, zo staat op de clubsite. Of de bestuursleden commerciële, technische en jeugdzaken aanblijven is nog niet bekend.

De club belegt z.s.m. een ALV waarin het bestuur de situatie aan de leden zal uitleggen. Het bestuur zorgt er op dit moment wel voor dat de vereniging goed kan blijven functioneren.

Tweede bestuurscrisis van dit jaar

Het is al de tweede keer in korte tijd dat Achilles 1894 met een bestuurscrisis kampt. In maart 2019 deelde de club al mede dat er flinke geldproblemen waren. Volgens de clubleiding was de penningmeester daar toen voor verantwoordelijk.

Achilles 1894 trok vanwege dit probleem eind vorig voetbalseizoen het eerste zondagteam terug uit de competitie. De club vorderde vervolgens 43.000 euro van de toenmalig penningmeester die geld achterover gedrukt zou hebben.

De man dreigde op zijn beurt echter met een aanklacht wegens smaad en laster. “Ik heb geen cent van de club en zij krijgen ook geen cent”, zo stelde hij in juni. En tot op heden is er ook nog geen aanklacht ingediend. Wel heeft de club een vordering ingesteld tegen de toenmalige penningmeester maar die zaak is juridisch nog niet afgerond.

