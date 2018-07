Bestuur van verdeelde Sportclub Franeker stapt op

Het rommelt maar door bij Sportclub Franeker. Bij de voetbalclub heeft het jarenlange gesteggel over de keuze tussen voetballen op zaterdag of zondag een nieuw dieptepunt bereikt.

Onlangs stapten bestuursleden Yke Luinenburg van de zaterdagtak en Oscar Elsinga van het jeugdbestuur al op. En op 10 juli kondigden de overige bestuursleden hun vertrek aan.

Stand van zaken

Het bestuur wilde de leden en vrijwilligers op deze datum informeren over de inspanningen van het afgelopen seizoen. Bovendien wilde het bestuur de stand van zaken bij Sportclub Franeker toelichten. Verder was het ook de bedoeling om “onjuiste of onvolledige informatie” te ontkrachten. Maar dat liep anders.

Het bestuur betreurt het dat er in de club nu zoveel commotie is ontstaan. “Naast onbegrip ervaren wij ook onvoldoende draagvlak. Daarom is collectief besloten om in de eerstvolgende ledenvergadering onze functies beschikbaar te stellen.” Twee bestuursleden hebben aangegeven eventueel herkiesbaar te zijn.

Zaterdag vs. zondag

De bom in de club ontplofte toen de bestuursleden Luinenburg en Zijlstra hun vertrek aankondigden. Dit gebeurde nadat er, buiten hun medeweten, een trainersruil had plaatsgevonden tussen de trainer van de Onder 19 en het tweede elftal dat op de zondag uitkomt.

Deze ruil vond plaats terwijl was aangegeven dat de bestuursleden met een ‘zondag achtergrond’ er direct bij betrokken waren. Maar dat bleek niet het geval te zijn geweest. Het bestuur dat nog geen jaar daarvoor was geïnstalleerd, viel daardoor alweer uit elkaar.

Jammerlijke verdeeldheid

Het gerommel beperkt zich niet tot de vergaderkamers van Sportclub Franeker. Onlangs werd een elftalleider van het zondagteam in een horecagelegenheid bij de keel gegrepen door leden van het ‘zaterdagskamp’.

Ook op eerdere bijeenkomsten die buiten het bestuur om werden gehouden, werd de verdeeldheid binnen de club meer dan eens duidelijk. En het einde van deze jammerlijke verdeeldheid is voorlopig nog niet in zicht.

Follow @Allesportzaken