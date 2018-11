Mag een bestuur een lid een contactverbod opleggen?

Aan tennisser Jonathan Ursem werd door het bestuur van zijn club een contactverbod opgelegd. Ook werd hij gedegradeerd tot onvolwaardig lid. Maar hij moet wel de volledige contributie betalen.

“De Weesper Tennisclub is geen beursgenoteerde onderneming maar zou een gezelligheidsclub moeten zijn die draait op leden en vrijwilligers.”

Geen dorpelingen

“Mijn tennisclub ligt in Weesp, een gemoedelijk plaatsje dat binnenkort door Amsterdam wordt ingelijfd. Een stad is het niet, ondanks de in 1355 verkregen stadsrechten, want er wonen maar 20.000 mensen.”

“Ik vermijd ook het gebruik van het woord ‘stad’ of ‘dorp’. Want als Weespenaren ergens een hekel aan hebben, dan is het wel om voor dorpelingen uitgemaakt te worden.”

Dreiging met royement

“Bij de Weesper Tennisclub gaat het er niet gemoedelijk aan toe. De club wordt geleid door vrijwilligers die de toko met nietsontziende hardheid runnen.”

“Zo werd er na een misverstand over mijn contributie, meteen gedreigd met juridische stappen. En zelfs met een royement bij de KNLTB zodat ik bij geen enkele club in Nederland meer zou mogen tennissen.”

Contactverbod en onvolwaardig lid

“Nadat ik de contributie – met frisse tegenzin – had betaald, werd door het bestuur vervolgens een contactverbod tegen mij afgekondigd. En ik kreeg te horen dat ik geen volwaardig lid meer was van de club maar wel de volledige contributie moest betalen. Dat was mij tegen het zere been dus heb ik de contributie laten storneren en is juridische gedoe er uiteindelijk toch van gekomen.”

Regels zijn regels

“Het ging mij niet om de contributie want die heb ik betaald. Het gaat mij veel meer om de meedogenloosheid waarmee een sportclub in een kleine gemeenschap wordt geleid. Het is geen beursgenoteerde onderneming maar een gezelligheidsclub die draait op vrijwilligers.”

“Daarbij past geen misdraging door een bestuur dat er een ‘regels zijn regels’-mentaliteit op nahoudt. Want je komt elkaar altijd wel ergens tegen, op de club of bij de bakker. Blijft toch een dorp, hè.”

