Een sportclub besturen is ook teamsport

De KNVB biedt al enige jaren de opleiding ‘Besturen met impact’ aan zodat bestuurders zich verder kunnen ontwikkelen. “Want besturen is ook teamsport”, zo stelt de voetbalbond.

Ook Stephen Steijger van Zinkwegse Boys volgde de opleiding die coach Jaco van der Tang begeleidde. “We hebben als bestuur meer plezier gekregen in ons bestuurswerk.”

Betere onderlinge chemie

Hoe kunnen bestuursleden zo goed mogelijk samenwerken? En hoe zorg je ervoor dat iedereen op één lijn zit? Een bestuur zal deze vragen tijdens vergaderingen niet vaak stellen. Maar ze zijn wel cruciaal voor een goede samenwerking want besturen is ook teamsport.

In de opleiding Besturen met impact werken besturen samen met een coach aan een betere onderlinge chemie. “Ieder topteam heeft een coach nodig”, stelt Van der Tang. “Een frisse blik van buitenaf kan heel nuttig zijn, zelfs als het heel goed gaat. Er zijn namelijk altijd zaken die beter kunnen.”

Er verandert zoveel

Stephen Steijger is voorzitter van Zinkwegse Boys. Hij besloot na overleg met het bestuur om de club voor de opleiding aan te melden. “Er verandert zoveel. We komen steeds vaker met onderwerpen in aanraking waarop voorheen onze focus nooit lag.

Van der Tang kwam als coach een aantal avonden bij Zwinkwegse Boys langs. “Dat was voor ons heel nuttig”, verstelde Steijger. Dankzij zijn aanwezigheid voerden wij als bestuur heel andere gesprekken dan normaal. Niet over de dagelijkse gang van zaken maar bijvoorbeeld over de onderlinge samenwerking.

Besturen is ook teamsport

Die gesprekken waren heel verfrissend. We hebben een bestuur van tien mensen. Jaco greep op bepaalde momenten in en stelde goede vragen. Daardoor gingen wij anders over een aantal zaken nadenken. Wij spraken bijvoorbeeld uit wat iedereen van elkaar verwacht. Ons bestuur is echt naar elkaar toegegroeid want besturen is ook teamsport.”

“Onze communicatie is verbeterd”, geeft Steijger aan. Die was al op orde maar het gaat nu nog beter. Ik heb nu ook veel meer plezier in mijn werkzaamheden bij de club. Zoveel zelfs dat ik besloten heb om mij langer als voorzitter in te zetten.”

