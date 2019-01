Koopt RKC Waalwijk natuurgras van het Frenkiegeld?

Niet alleen Ajax maakt een flinke klapper dankzij de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona. Ook Willem II en RKC krijgen een solidariteitsbijdrage en een percentage bij doorverkoop.

De directie van RKC wil een deel van de bijdrage voor de verkoop van Frenkie de Jong, gebruiken om het kunstgras in het Mandemakers Stadion te vervangen door natuurgras.

Gezamenlijke jeugdopleiding

Willem II en RKC hebben al jaren een gezamenlijke jeugdopleiding. Daarom profiteren beide clubs gezamenlijk bij de (door)verkoop van door hen opgeleide spelers.

Willem II sprak bij de overgang van De Jong naar Ajax een doorverkooppercentage van 15% af en profiteert daar nu flink van. In Tilburg mogen ze in ieder geval uitkijken naar een bedrag van 8,6 miljoen euro. RKC kan 5,2 miljoen euro tegemoet zien.

Keuzes maken

Bij RKC weten ze nog niet precies waar het geld aan besteed zal gaan worden. “Iedereen zal nu wel met ideeën komen over de manier waarop dat bedrag kan worden gebruikt. Dat wordt straks dus een kwesties van keuzes maken”, zo vertelde RKC-directeur Frank van Mosselveld aan het Eindhovens Dagblad.

Maar er lijkt al één doel voor het geld te zijn gevonden. “Voor RKC staat voorop dat het bedrag voor de komende jaren een gezonde bedrijfsvoering garandeert. Maar het is ook mijn ideaal om het kunstgras weer door natuurgras te vervangen”, zo stelt Van Mosselveld.

Frenkiegeld

De miljoenenmeevaller voor de club geeft heel Waalwijk iets om over te praten. BN de Stem vroeg de lezers hoe de club het ‘Frenkiegeld’ het beste zou kunnen besteden. Bijna 40% is ervoor om de gaten in de begroting te dichten en de financiën op orde houden. En maar 19% van de lezers wil dat er weer op echt gras gespeeld gaat worden i.p.v. op kunstgras.

Follow @Allesportzaken