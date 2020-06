Portretrecht sporters steeds minder te beschermen

Sporters kunnen hun portretrecht steeds minder goed beschermen. “De verzilverbaarheid van populariteit neemt af”, stelt Marcel Beerthuizen van sponsoring adviesbureau Bigplans.

Max Verstappen was not amused door het gebruik van zijn dubbelganger in een commercial. Hij daagde het bedrijf voor de rechter en kreeg in eerste instantie gelijk.

Portretrecht

Bij de verzilverbare populariteit gaat het om het portretrecht van bekende sporters. Zij gebruiken hun bekendheid o.m. ook om er geld mee te verdienen. Bedrijven kunnen bij het ge- of misbruik van zo’n beeltenis behoorlijk in de problemen komen. Een opvallende zaak is de case Verstappen vs. Picknick. Een voorbeeld met een nog opvallender uitkomst.

Verstappen vs. Picknick

Picknick gebruikte in een commercial een dubbelganger van Max Verstappen. Die was not amused, daagde het bedrijf voor de rechter en kreeg gelijk. De rechter veroordeelde Picknick en het bedrijf moest voor het gebruik van zijn portretrecht 150.000 betalen.

Maar beide partijen gingen in hoger beroep. En uiteindelijk is uit dit beroep gekomen dat Picknick toch gelijk kreeg. “Dat is een opvallende uitspraak met serieuze gevolgen”, zo stelt Beerthuizen.

Inkomsten sporters

De uitspraak maakt het voor artiesten en andere bekendheden moeilijker om hun rechten op dit terrein te verdedigen. Voor sporters is het ook erg belangrijk om hun gezicht in de markt te brengen.

Roger Federer is een van de rijkste sporters van dit moment. “Het leeuwendeel van zijn vermogen haalde hij uit commercials en deals met sponsors. Maar het beeld van verzilverbare populariteit is nu dus aan het wankelen”, legt Beerthuizen uit.

