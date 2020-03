Berekening van de huur clubs Lelystad ter discussie

Het Sportbedrijf Lelystad geeft sportclubs meer tijd om zich voor te bereiden op een huurverhoging. Die zou al op 1 januari ingaan. Maar de clubs vonden twee weken voorbereidingstijd te weinig.

De sportclubs in Lelystad maakten bezwaar en dat had zin. Er is nu besloten dat zij de verhoging pas in de zomer moeten gaan betalen.

Loon- en onderhoudskosten

Meerdere sportclubs maken gebruik van de sporthal van de Rietlanden die Sportbedrijf Lelystad verhuurt. In de afgelopen jaren is de huur gestegen. “Dit is onvermijdelijk vanwege de oplopende kosten voor loon en onderhoud”, zo stelt het sportbedrijf.

Het bedrijf versoepelt wel de zogeheten annuleringsregeling na een gesprek met de clubs. Zij krijgen nu ook meer tijd om wedstrijden op te zeggen. Als deze niet doorgaan, hoeven de clubs niet meer te betalen voor een zaal die zij niet gebruiken.

Het sportbedrijf gaat ook eens per jaar met elke club afzonderlijk praten. Zo komen de clubs niet meer voor verrassingen te staan. En het sportbedrijf praat de clubs voortaan twee keer per jaar collectief bij.

Blij met bereidheid

Vv Volta prijst de bereidheid van het bedrijf om naar de clubs te luisteren. “Wij moeten alleen nog zien wat de annuleringsregeling voor ons gaat betekenen”, stelt voorzitter Herman van Haarlem. “Wij gaan nu met onze leden bekijken hoe wij de hogere huur kunnen opvangen.

BC Flevoland is minder blij met het nieuwe beleid. “Alleen het opschuiven van de huurverhoging voelt als uitstel van executie” zegt bestuurslid Jeroen Pilon. “Dit neemt de hogere kosten voor ons niet weg.”

Berekening van de huur

“Het sportbedrijf heeft in 2019 te veel huur doorberekend, dus die gaan wij terugvragen”, zegt Pilon. Volgens hem is de berekening van de huur voor 2020 ook onjuist en dat vindt hij teleurstellend. “Wij moeten het sportbedrijf kunnen vertrouwen en dat blijkt dus niet te kunnen.”

Volgens voorzitter Ronald Maarsseveen van Handbal Lelystad, is verhoging van de contributie het laatste redmiddel. Die steeg in 2019 ook al met 6%. Wij moeten het aantal uren dat wij de zaal huren reduceren. “Wij zijn wel blij dat wij een vuist kunnen maken tegen het sportbedrijf.” Hij wil net zoals Pilon, een gesprek hebben met de gemeente.

