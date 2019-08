Sportstichting kan belastingnadeel opheffing beperken

Het omzetten van het energiecontract van een sportstichting naar een club, kan een fiscaal nadeel van duizenden euro’s opleveren. Maar dat probleem kan SportStroom voor clubs snel en goed oplossen.

SportStroom biedt clubbestuurders aan om vrijblijvend uit te rekenen welk moment het beste is om een energiecontract naar de club over te zetten.

Btw-plicht t/m 2018

Clubs hoeven over inkomsten zoals de contributie, meestal geen btw af te dragen. Inkomsten uit de kantine, van sponsors of uit kaartverkoop, zijn onder een zekere grens niet met btw belast.

De keerzijde hiervan is dat clubs de betaalde btw zoals over de energie, niet mogen terugvorderen. En gaat een club eenmaal over deze grens heen, dan zijn deze inkomsten belast met een laag tarief.

Een sportstichting mocht de btw tot en met 2018 wel terugvorderen. Om die reden zijn in het verleden ook veel van deze stichtingen opgericht. En als gevolg daarvan zijn er destijds op naam van de stichting veel energiecontracten afgesloten.

Opheffing sportstichting

Het btw-voordeel voor de stichtingen is per 1 januari vervallen en clubs en stichtingen krijgen nu dezelfde behandeling. Een gevolg daarvan is dat stichtingen nu weer bij bosjes worden opgeheven.

SportStroom behartigt zaken zoals het beheer van energie voor ruim 3.000 clubs. Het bedrijf krijgt nu veel verzoeken om een energiecontract van een stichting naar een club over te zetten. Maar timing is hiervoor van belang.

Administratief is dit te regelen maar het kan echt een fors nadeel opleveren. SportStroom biedt bestuurders aan om te laten berekenen welk moment het meest geschikt is om zo’n wijziging uit te voeren.

Van EDS naar BOSA

Overigens is sinds 1 januari van dit jaar de EDS-subsidie vervangen door de BOSA-subsidie. Clubs maar ook een sportstichting kan 35% subsidie aanvragen als zij willen investeren in duurzaamheid en/of toegankelijkheid. SportStroom weet de weg in subsidieland en helpt graag bij het indienen van een BOSA aanvraag.

