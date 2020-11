Nieuw beleid Kansspelautoriteit voor éénmalige loterijen

Clubbesturen breken zich het hoofd over manieren om de clubkas nog een beetje te spekken. Bijvoorbeeld met acties of loterijen. Maar let dan wel op het aangepaste beleid van de Kansspelautoriteit (Ksa).

De Ksa gaat scherper toezien op incidentele (ook wel éénmalige) loterijen. Dit zijn loterijen die een sportclub bijvoorbeeld organiseert om geld op te halen voor een nieuwe kantine.

Loterij uitbesteden

Er is een reden voor de aanpassing van het beleid. Het komt namelijk steeds vaker voor dat een sportclub de organisatie van een loterij uitbesteedt. Hierdoor is het voor het bestuur niet altijd mogelijk om voldoende toezicht te houden.

Een bestuur kan bij de Kansspelautoriteit vrij eenvoudig een vergunning voor een incidentele loterij verkrijgen. De club hoeft dan niet aan veel voorwaarden te voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de vereniging minimaal 40 procent van de opbrengst aan een ‘doel van algemeen belang’ afdraagt.

Kansspelautoriteit wil zicht op geldstromen

Er zijn partijen die in opdracht van goede doelen, de hele organisatie van de incidentele loterij verzorgen. De club vraagt dan een vergunning aan voor een loterij die een derde partij vervolgens helemaal uitvoert.

De Ksa heeft in deze gevallen geen relatie met de partij die de loterij uitvoert. Hierdoor kan de Ksa niet vaststellen of de gang van zaken eerlijk is. Ook is er niet altijd voldoende zicht op de (omvang van) de geldstromen.

Verantwoordelijkheid voor de naleving

De huidige regelgeving stelt geen voorwaarden aan de uitbesteding van de organisatie van een loterij. De Ksa past dit punt aan. De vergunninghouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften van de vergunning.

Hiervoor moeten den vergunninghouder en de uitvoerder van de loterij, schriftelijk een overeenkomst opstellen. Ook wordt het voor de Kansspelautoriteit mogelijk voorwaarden te stellen aan een uitbesteding als het vermoeden bestaat van risicovolle constructie.

