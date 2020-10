Bar tenniscentrum Zundert mag toch weer open

Tenniscentrum De Leeuwerik in Zundert mag toch weer open om klanten een biertje of een glaasje fris te serveren. De gemeente is terug gekomen op haar eis dat de bar in het centrum gesloten moest blijven.

Eigenaar Robert van Gils van de Leeuwerik is blij. “Mooi nieuws voor de tennissers die gewend waren na afloop nog iets te drinken. Daarvoor gingen zij naar het café om de hoek.”

Per direct toch weer open

De gemeente Zundert gebood begin oktober alle commerciële sportcentra om de bar te sluiten. Hiermee wilde de gemeente de verspreiding van het coronavirus terugdringen. Maar Van Gils was het er niet mee eens dat zijn bar dicht moest terwijl de reguliere horeca wel open mocht blijven. Na overleg met burgemeester Joyce Vermue komt de gemeente nu terug op dit besluit. Van Gils mag per direct de bar in het tenniscentrum weer openen.

Geen feesten of borrels

“Ik was al druk om de schema’s voor de wedstrijden de komende tijd om te gooien. Maar gelukkig hoeft dat nu niet.” Van Gils moest wel beloven dat hij de bar alleen voor zijn tennisklanten gebruikt. “Dus niet voor feesten of borrels etc. Dat is geen punt want dat was ik toch al niet van plan.”

Los van de sportvoorziening

De gemeente Zundert bevestigt dat is besloten dat De Leeuwerik toch weer open mag. “Wij hebben ons besluit herzien na overleg met de andere gemeenten in de veiligheidsregio”, zegt een woordvoerster.

“Wij denken dat het wel verantwoord is dat commerciële sportcentra hun horeca weer mogen gebruiken. “Mits die maar los staat van de sportvoorziening zelf.” En dit besluit geldt ook voor vier andere sportcentra in Zundert.

