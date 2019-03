Av Athlos heeft een rook-, alcohol- en frituurvrije kantine

Stas. Blokhuis van het Ministerie van VWS bezocht op 16 maart av Athlos in Harderwijk. De staatssecretaris liet zich met name goed informeren over de gezonde kantine van de club.

Stas. Blokhuis was zeer gecharmeerd van de gezonde kantine van av Athlos. In deze kantine wordt alcohol noch gefrituurde voeding geserveerd. En roken mag op de club al heel lang niet.

Av Athlos beoordeelt het suikergehalte

Het beheer van de kantine is in handen bij Arno Vossenberg. Hij heeft onlangs het suikergehalte van al het voedsel op de club tegen het licht gehouden. En JOGG heeft met Team fit richtlijnen ontwikkeld om te beoordelen hoeveel suiker nog aanvaardbaar is.

Ook gaf JOGG Vossenberg praktische tips over de verkoop van snoep op de club. Athlos vult nu handmatig kleine zakjes met snoep die niet te veel suiker bevat. De kant en klare zakjes snoep uit de fabriek overschrijden namelijk ruimschoots de grens van het aanvaardbare.

Suikerhoudende sportdrank vervangen

Vossenborg en zijn team bekeken ook kritisch de drankjes die bij av Athlos worden verkocht. Het gevolg is dat bruisend bronwater nu is toegevoegd en dat de suikerhoudende sportdrank is vervangen door een gezondere variant.

Toch verkoopt de club nog wel koeken die niet aan de nieuwe richtlijnen voldoen. Deze zijn alleen 80 cent en daarmee aanzienlijk hoger geprijsd dan de gezondere varianten die 20 of 30 cent kosten. De kantinebeheerder verwacht dat dit verschil zal bijdragen aan een gezondere keuze.

Hordelooptraining in pak

Na een presentatie van het bestuur van av Athlos, overhandigde Blokhuis de club het aanmoedigingscertificaat gezonde kantine. Ook sportwethouder Marcel Companjen was bij de uitreiking aanwezig. Het politieke gezelschap kon het, op deze drukke zaterdagochtend, niet laten om toch even mee te doen met hordelooptraining.

