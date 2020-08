Voetbalsters gaan autos wassen voor sv Meerssen

De acties na de kantinebrand bij sv Meerssen schieten als paddenstoelen uit de grond. Het dameselftal van de club doet nu ook een duit in het zakje. Zij gaan autos wassen voor het goede doel.

Het dameselftal van sv Meerssen gaat autos wassen om geld in te zamelen. “Maar wij gaan er geen modeshow van maken.”

Direct bijdragen

Voetbalster Noa Smeets kreeg met vriendinnen het idee om het damesvoetbal bij sv Meerssen nieuw leven in te blazen. “Wij hebben nu een selectie van 18 vrouwen bij elkaar. Het is ellendig wat er met de kantine is gebeurd”, zegt Smeets. “Dus gaan wij met ons team al direct onze bijdrage leveren door geld in te zamelen.”

Autos wassen

Het damesteam gaat op 15 augustus geld inzamelen door autos te wassen. “We beginnen om 9:00 uur en het is de bedoeling dat het team tot 14:00 uur auto’s wast. Dat kost 7,50 euro per auto.”

“Geen idee hoeveel autos we mogen gaan wassen”, zegt de voetbalster. “En wij hebben ook geen streefbedrag in ons hoofd. “Hoeveel autos wij kunnen wassen hangt natuurlijk ook af van hoe vies ze zijn”, legt ze. “We richten een wasstraat in, we gaan poetsen en dan zien we wel.”

Geen modeshow

“Misschien zijn er mannen die hopen dat wij hun auto in bikini onder handen gaan nemen. Die komen dan wel bedrogen uit”, zo laat Smeets doorschemeren. “Wij gaan autos wassen voor de club dus wij gaan er geen modeshow van maken.

Zij hoopt natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen hun auto komen laten wassen. “Ook als die auto niet zo heel vuil is. En bestuurders mogen natuurlijk ook best meer dan 7,50 doneren”, stelde Smeets.

Waar komt de wasstraat

Het was de bedoeling om de wasstraat tijdelijk op de parkeerplaats bij sporthal Marsana in te richten. “Maar dat gaat waarschijnlijk niet door”, zegt Smeets. “Wij overleggen nu met de gemeente over een goede plaats want alles moet wel veilig verlopen.”

