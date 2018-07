FC Twente vrouwen ruilen ATC ’65 in voor Achilles ’12

Vv ATC ’65 legt zich niet neer bij het vertrek van de FC Twente Vrouwen. Voorzitter Martin Weghorst betwijfelt of het contract correct is beëindigd. Hans Siers van FCT Vrouwen betreurt dat.

ATC ’65 dacht met de FC Twente vrouwen uit de voorwaarden te komen, waarop zij komend seizoen gebruik zouden blijven maken van sportpark Slangenbeek.

Naar Achilles ’12

ATC ’65 hoopte nog lange tijd dat de FC Twente vrouwen zouden blijven. Maar de FC Twente vrouwen hebben hun in intrek genomen bij Achilles ’12. Siers hoopt in de toekomst de competitiewedstrijden in het Diekman te kunnen spelen.

“Eind juni is ons nog verzekerd dat de club komend seizoen zou blijven”, stelt Weghorst. “Daarom waren wij verrast door de brief waarin stond dat men toch vertrok. En dat terwijl wij drie jaar geleden een contract hebben ondertekend voor 5 vijf jaar, met een optie voor nog 5 vijf jaar.”

Na de vakantie

Weghorst: “In mijn ogen zijn de afspraken niet geleefd en dat heb ik FC Twente ook aangegeven.” Siers betreurt dat maar vindt dat de club FC Twente niet meer op het afgesproken niveau faciliteert. “Wij gaan dit na de vakantie in een gesprek met ATC ’65 én de gemeente Hengelo netjes oplossen”, zegt Siers. “Wij willen hoe dan ook op goede voet verder met alle amateurclubs in de regio.”

Afspraken nooit nagekomen

Weghorst vindt dat ATC’65 imago- en financiële schade lijdt door het vertrek van de vrouwen naar Achilles ’12. “Drie jaar geleden hebben wij op verzoek van de FC Twente-vrouwen een duurder en beter kunstgrasveld aan laten leggen.”

“FC Twente Vrouwen of FC Twente sponsoren zouden daar financieel aan bijdragen. Maar die afspraak is nooit nagekomen. Bovendien hebben wij op verzoek van de KNVB betere veldverlichting aangeschaft in verband met tv-opnamen.”

Geen schoonheidsprijs

Siers geeft toe dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient maar vraagt om begrip. “Iedereen weet hoe moeilijk FC Twente het heeft. De vrouwen moesten na overleg met de gemeente wel naar Achilles ’12 verkassen.”

“Zij moeten vijf keer per week kunnen trainen om tegen tegenstanders zoals Ajax op te kunnen boksen. Dat kon niet bij ATC ’65 maar ik snap de teleurstelling”, zegt Siers. ATC ’65 voorziet financiële gevolgen van het vertrek, zoals teruglopende kantine-inkomsten. Weghorst geeft aan dat het om veel geld gaat.

