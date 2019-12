Asbest laten verwijderen wordt in 2020 goedkoper

Asbest laten verwijderen wordt een stuk goedkoper. De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan die een eind moet maken aan de regeling die het verwijderen van asbest zo duur maakt.

De huidige regeling komt van de brancheorganisatie van asbestverwijderaars (). In 2012 legden zij de regels vast in deal met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de regeling staat onder meer dat ‘bij een vermoeden van asbest’ de mannen in witte pakken erbij moeten komen. Panden moeten worden leeggehaald en er moet een luchtsluis voor de deur komen om het ontsnappen van asbest te voorkomen. Dit kost ook bij kleinere verwijderingsklussen veel tijd en geld.

“Ascert heeft een monopolie gecreëerd”, stelde o.m. Aedes, een koepel van woningcorporaties. Zij geven aan, samen een miljard euro te veel te betalen om asbest te laten verwijderen. Ook sportclubs die daken van asbest laten verwijderen, hebben kritiek op de hoogte van de kosten.

Vereniging Eigen Huis riep de Tweede Kamer op om innovatieve methoden voor asbestsanering te stimuleren. “De branche maakt het nieuwkomers nu bijna onmogelijk om op het vlak van sanering te innoveren. Dit is niet in het belang van consumenten. Die zien zich met zeer hoge kosten geconfronteerd”, zo schreef Eigen Huis op haar website.

Ascert zou ook minder dure technieken om asbest te verwijderen tegenhouden. Het ministerie belooft nu de rol van Ascert sterk te gaan beperken. Nog voor de zomer van 2020 moeten de nieuwe regels voor sanering bekend zijn. Het is niet ondenkbaar dat veel opdrachtgevers om die reden even een pas op de plaats maken.

Op de Nederlandse daken ligt nu nog zo’n 80 miljoen m² asbest. Sinds 1993 is het verwerken en bewerken van asbest in ons land verboden. Opdrachtgevers die van een asbestdak af willen, moeten daarvoor nu nog flink diep in de eigen buidel tasten.

