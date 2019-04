Arbiters Winterswijk voorkomen schijn van partijdigheid

Zes clubs in en rond Winterswijk laten hun seniorenwedstrijden zelden door een clubscheidsrechter fluiten. De clubs wisselen hun arbiters uit om de schijn van partijdigheid tegen te gaan.

Scheidsrechtersvereniging Winterswijk Jan Elferink van dee.o. is de spil van deze opzet. “Wij doen dit al 40 jaar zo en wij hebben de opzet nooit hoeven veranderen.”

Zelden dezelfde arbiters

Elferink houdt bij hoeveel seniorenteams in de B-categorie thuis spelen. “Zoveel teams als er thuis spelen, zoveel scheidsrechters moet de club leveren. Teams hebben zo zelden dezelfde scheidsrechter en een scheidsrechter fluit zelden vaker dan één keer per seizoen hetzelfde team.”

Samen sterker

“In onze hele regio is het fijn om te fluiten. De sfeer is doorgaans goed en er zijn bijna nooit incidenten. De aangesloten clubs werken op meerdere vlakken sowieso goed samen. Als collectief staan zij zo sterk in gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente of de KNVB.”

Dat is voor de samenwerking van de scheidsrechters niet nodig. “Het lukt vrijwel altijd om voor elke wedstrijd arbiters te regelen. En als er toch ergens een gat valt, dan kan ik altijd wel elders een arbiter regelen. Ik ben 35 jaar scheidsrechter geweest bij de KNVB dus ik ken nog genoeg collega’s.”

Ook in Lichtenvoorde

Als er bij een club of met arbiters problemen zij, hoort ook Elferink dat. “En de rest hoor ik tijdens de jaarlijkse barbecue van alle scheidsrechters en hun partners. In Lichtenvoorde is al een vergelijkbare samenwerking gestart en ook daar werkt onze opzet goed.”

“Natuurlijk gaan onze teams ook naar clubs die niet bij onze samenwerking zijn aangesloten. En dan hoor je wel eens verhalen over thuisfluiters. Daar kunnen wij met onze opzet in elk geval nooit van beschuldigd worden”, zo besluit Elferink.

