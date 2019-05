Amateurvoetbalclubs blijven een speelbal van criminelen

Zwart geld blijft een verleiding voor amateurvoetbalclubs die daarmee een speeltje worden van criminelen. En de overheid biedt vooralsnog weinig weerstand.

Nedim Imaç was 16 jaar lang voorzitter en mecenas van Türkiyemspor in Amsterdam-West. Een multiculturele club die uit het niets doordrong tot de top van het amateurvoetbal.

Imago oppoetsen

Op de burelen van de hoofdstedelijke recherche kennen ze Imaç niet als succesvolle textielhandelaar. Daar is hij een grote speler in de heroïnehandel die Türkiyemspor dankbaar gebruikt om zijn imago op te poetsen. De club liep een belastingschuld van 1,3 miljoen euro op door Imaç’ zwarte betalingen aan spelers.

De club zag hem vooral als de oplossing en niet als probleem. Totdat Imaç begin 2007 in Osdorp werd geliquideerd, het ultiem bewijs van zijn rol in de onderwereld. En achter een plint in zijn keuken vond de politie 900.000 euro.

Schrijnende voorbeelden

Zonder Imaç stierf Türkiyemspor een roemloze dood. Het is een van de meest schrijnende voorbeelden van een club die een speelbal was van criminelen. Maar lang niet het enige voorbeeld.

Ook elders in het land bracht (vermoede) criminele betrokkenheid clubs zoals Young Boys in Haarlem, WKE in Emmen en vv Glanerbrug in Enschede eerst roem en dan grote problemen.

OFC Oostzaan

Voetbalclub OFC uit Oostzaan is het meest recente voorbeeld. Daar was Marwan K. de gevierde man. Deze ‘kroonprins van Jordanië’ stuwde de club naar de amateurtop. De rechtbank veroordeelde hem tot een jaar cel voor het witwassen van in elk geval tonnen.

Toch is het de vraag of de veroordeling grote gevolgen zal hebben voor OFC. Tegen de club staan geen maatregelen op stapel. De politie, gemeenten, de Fiod, Belastingdienst en de KNVB blijken sponsoring van amateurclubs door criminelen lastig te kunnen stuiten.

Optreden niet effectief

Rechercheur Arno van Leeuwen houdt zich bezig met de inmenging van door criminelen op amateurclubs. “Het grootste probleem is dat er geen beleid is om hiertegen structureel op te kunnen treden.”

“Via interventies zouden wij samen stevig kunnen staan. Maar in de praktijk is het toch vaak ieder voor zich waardoor niet effectief wordt opgetreden. Wij moeten clubs vooral weerbaar maken tegen door criminelen en foute sponsors. En bestuurders moeten tijdig kritische vragen stellen.”

Criminelen herkennen

Clubs worden door amateurbestuurders en vrijwilligers gedragen en zijn daardoor kwetsbaar. En er is altijd meer geld nodig. “Wij ontwikkelen voor sportclubs nu een systeem om problemen snel te kunnen herkennen. Zo kan er bij clubs waarvan het eerste pijlsnel naar de top schiet, iets niet kloppen”, aldus Van Leeuwen.

“Zwarte betaling is uiteraard een van de indicatoren. Amateurclubs mogen spelers betalen zolang zij dat maar opgeven aan de Belastingdienst. Maar zwarte betalingen zorgen voor competitievervalsing en het is bovendien de vraag hoe een sponsor aan zwart geld komt.

Lange adem KNVB

De KNVB ‘wil zijn rol nemen’ om criminele invloed op amateurvoetbalclubs tegen te gaan. Dat zeggen manager integriteit Jan Peter Dogge en hoofd Corporate Affairs David Pranger. Zij onderhouden namens de bond de contacten met politie, justitie en andere overheden.

Pranger: “Wij moeten een eerlijke competitie waarborgen. Zo’n OFC-vonnis is nog niet onherroepelijk als er hoger beroep wordt ingesteld. Wij kunnen niets met vermoedens dus optreden vergt een lange adem. De KNVB kijkt wel samen met de gemeente Oostzaan of er aan OFC iets is te doen.

Dogge: “Wij stellen in ons licentiestelsel ook financiële eisen aan de amateurs. Wij proberen uit de gegevens op te maken wie de eigenaars van clubs zijn en waar hun geld vandaan komt. Maar sommige partijen hebben soms juridische barrières om hun informatie met ons te delen.”

