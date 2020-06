Amateurcompetitie volgens de KNVB tijdig van start

De KNVB verwacht dat de amateurcompetitie op tijd van start gaat. “Alleen de competities in de tweede en derde divisie starten later”, stelt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee.

De KNVB verwacht dat de competities gewoon volgens de speeldagenkalender starten. De enige uitzondering hierop vormt de start van de tweede en derde divisie bij de mannen.

Bekervoetbal en amateurcompetitie

“Voor het bekervoetbal in september houden we een slag om de arm”, zegt Van der Zee. “Dit is afhankelijk van de verdere versoepelingen. Het bekervoetbal voor clubs uit de eerste t/m de vijfde klasse start in het weekeinde van 30 en 31 augustus. Dan begint ook de competitie voor de hoofdklasse teams. De competities voor de clubs in de eerste t/m vijfde klasse starten in het weekend van 20 en 21 september.

Duidelijkheid van de overheid

Vooralsnog moet de amateurcompetitie het zonder publiek doen. Van der Zee: “Vooralsnog moeten de clubs hun wedstrijden zonder publiek spelen. De overheid moet nog duidelijk maken of clubs na 1 september met publiek mogen spelen.”

“De impact van het voetballen zonder 1,5 meter wordt steeds duidelijker”, vervolgt de directeur. “Niet alleen voor de jongste spelers in de amateurcompetitie maar met name ook voor die van 19 jaar en ouder.”

Kleine kans op besmetting

Recent onderzoek toont aan dat langdurige spelcontacten tussen voetballers in een wedstrijd beperkt zijn. Dus de besmettingskans van het virus in een wedstrijd is daarmee ook vrij klein.

“Wij hopen dat alle leeftijdscategorieën eerder dan vanaf 1 september weer met contact mogen trainen. Dan zouden wij en de clubs ook weer (oefen)wedstrijden kunnen gaan organiseren”, zo sluit Van der Zee af.

Oefenen is wel noodzakelijk

Als clubs vanaf 1 september officiële wedstrijden mogen spelen, dan moeten zij vanaf 1 augustus ook kunnen oefenen. Lukt dat niet, dan zou de competitie – in verband met het ontbreken van een voorbereidingstijd – niet tijdig kunnen beginnen.

