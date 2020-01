Een alternatief plan Loosbroek is wel haalbaar

Een tennispark in Loosbroek is wel degelijk haalbaar en betaalbaar. Dit stellen drie sportclubs die samen op verzoek van de gemeente Bernheze een alternatief plan Loosbroek opstelden.

Drie tennisbanen moeten voor minder dan 5 ton aan te leggen zijn op sportpark De Hoef. Daarvoor is ook het korfbal- en het voetbalveld te verleggen.

Op andere gedachten

Sport in Loosbroek (SIL) onderbouwt dit bedrag in een bij de gemeente ingeleverd rapport. SIL is een samenwerking de voetbal-, de korfbal- en de tennisclub i.o.. Met het rapport hopen de clubs de gemeente op andere gedachten te brengen.

In 2019 vond het gemeentebestuur het plan voor tennisbanen in Loosbroek onverantwoord en onhaalbaar. Maar een aantal fracties in de raad bedong dat SIL toch de kans kreeg om met een alternatief te komen.

Alternatief plan Loosbroek

Wethouder Rien Wijdeven bestudeert nu dit alternatief. Tennisvoorzitter Gert-Jan van Heck heeft hoop op een goede afloop. “Wij hebben alles goed onderbouwd. Ik kan zo snel niet verzinnen waarom het nu niet door zou kunnen gaan.”

Het plan van de clubs valt ruim een ton goedkoper uit dan dat van de gemeente. “Wij zijn als ondernemers gewend om scherp te onderhandelen”, verklaart Van Heck. Ook is voor soberheid gekozen.

SIL kreeg als opdracht mee om de investering onder de 580.000 euro te houden. Dat budget is ooit al eens voor een tennispark in Loosbroek genoemd. In het alternatief is rekening gehouden met een versnelde afschrijving van 80.000 euro op het te verplaatsen korfbalveld.

Drie clubs samen

Een overleg met de jonge tennisclub in Venhorst gaf de Loosbroekers extra vertrouwen. Daar liggen sinds bijna een jaar drie tennisbanen. En het lukt een club om de financiën netjes rond te krijgen. Van Heck: “Wij hebben onze begroting tegen die van Venhorst aan gehouden. Wij waren blij om te zien dat het daar in de praktijk ook werkt.”

In het alternatief plan Loosbroek gebruiken de drie clubs de kantine en kleedkamers samen. Op het parkeerterrein voor de kantine komt het korfbalveld. Zo ontstaat achter op het sportpark ruimte voor de velden van WHV. En vooraan komen dan de drie tennisbanen. Wethouder Wijdeven zal in maart met een reactie komen.

