Cliff de Jong is coördinator van de jeugdafdeling van vv HVC ’10. Maar aan het einde van dit seizoen legt hij zijn functie neer. Hij kan geen de energie meer vinden om zijn rol voor de club te spelen.

Cliff de Jong legt in een brief aan zijn mede-vrijwilligers uit waarom hij, na 15 (!) jaar, niet meer gemotiveerd is om zijn werk voor de club te kunnen doen.

Onbegrip van de ouders

Zijn uitleg is illustratief voor de manier waarop sommigen over vrijwilligers denken. Veel ouders gaan er maar vanuit dat alles bij de club altijd maar voor hen geregeld wordt. Het clubbestuur hoopt met zijn brief hun ogen te openen.

De club is trots al haar vrijwilligers die hun werk met plezier moeten kunnen doen. Als dat eraf gaat haken veel vrijwilligers af en valt de vereniging om. Vrijwilligers verdienen respect omdat zij zich vaak jarenlang belangeloos inzetten voor de club.

In overleg met De Jong besloot het clubbestuur om zijn uitleg op de website van HVC ’10 te plaatsen.

Uitleg van De Jong

De Jong heeft besloten om na dit seizoen te stoppen als hoofd van de jeugdcoördinatoren. “Ik kan niet meer de motivatie vinden om ermee door te gaan. Van vrijwilligerswerk hoor je energie te krijgen maar die krijg ik niet meer, o.m. vanwege reacties zoals:

1 • nee, ik heb geen tijd voor vrijwilligerswerk en daarvoor betaal ik toch contributie;

2 • ik ga echt geen kantinedienst doen, dat doen anderen maar;

3 • waarom moet ik vlaggen, dat moet de club regelen;

4 • mijn zoon gaat naar een andere club want hier komt hij niet verder;

5 • als mijn zoon niet hoger mag spelen stopt hij ermee.

Alles om de kinderen te laten spelen

Uitspraken zoals deze hoort het jeugdbestuur wekelijks. Ook al proberen wij het uit te leggen dan wordt dat vaak als een persoonlijke aanval gezien. Het gevolg is dat ouders dan persoonlijk worden terwijl je het toch voor de kinderen doet. Maar helaas denken veel ouders daar niet zo over.

De maatschappij verandert in negatieve zin en daar merken wij nu ook de gevolgen van. Wij trekken aan een dood paard en ik zie op dit moment geen licht aan het eind van de tunnel.

Follow @Allesportzaken