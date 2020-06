Alliance Roosendaal deelt geen tankpassen meer uit

RSC Alliance had geldproblemen, last van inbraken en brand in de kantine. De club had een serieus imagoprobleem en was zelden in het nieuws vanwege de prestaties op het veld.

Alliance voorzitter Mark Braat werkt hard om dat beeld om te buigen. “Ik ben weer trots op ‘mijn vereniging’. Alliance is echt weer een club waar je bij wilt horen.”

Alliance had teveel gezeik

Braat (44) is sinds z’n zesde actief bij Alliance. Maar na een serie incidenten bekoelde zijn liefde voor de club een tijdje. “Ik was afgeknapt want er was gewoon te veel gezeik. Dit was mijn club niet meer.”

Braat verhuisde in 2017 terug naar zijn oude wijk Burgerhout en ging weer eens bij zijn oude club kijken. “Ik zag de veranderingen die er waren ingezet en het ging weer kriebelen. Het bestuur polste me in 2019 voor het voorzitterschap en ik was verkocht.”

Nu scoren met fatsoen

“Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Alliance (400 leden) wil nu scoren met fatsoen. Sinds een paar maanden zijn we weer zeker veertig leden rijker. We zijn een paar jaar geleden doorgegaan als een zaterdagvereniging en dat was een schot in de roos.

De club was in het verleden verdeeld over hoe het verder moest. Een deel wilde ‘het eerste’ zo hoog mogelijk laten spelen en dat mocht alles kosten. Maar dat ging ten koste van de rest van de club dus daar zijn we mee gestopt.”

Geen tankpassen meer

“Wij willen zo hoog mogelijk spelen maar wel op een normale manier. Dus wij delen aan spelers geen tankpassen meer uit. “Wij zijn een volksclub. Zo’n 40 procent van onze leden heeft een migratie-achtergrond met soms wat veel temperament. Wij werken daarom voor iedereen met regels die wij streng volgen.”

“Iedereen is bij ons gelijk dus hier geen discriminatie, gepest of ander fout gedrag. En we spreken hier altijd Nederlands. Dat zijn ook regels die bij de entree van het sportpark komen te hangen”, aldus Braat. “En we zien dat het werkt.”

