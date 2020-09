Alles-in-1-tennispakket voor kinderen in Ommen

De inkt onder het ‘Samen fitter verder‘ akkoord in de gemeente Ommen is nog maar net droog. En Tennisclub Ommen (TCO) komt al met een alles-in-1-tennispakket om kinderen te verleiden om meer te gaan tennissen.

TCO ziet veel nieuwe leden met een corona-lidmaatschap, overstappen op een vast lidmaatschap.

Corona-lidmaatschap

“We hebben de afgelopen maanden veel nieuwe zomerleden binnen gekregen”, zegt bestuurslid Bram Hoving. “Geholpen door de coronacrisis hebben wij op ons park tientallen nieuwe tennissers begroet.” Die konden op de club een zogenaamd corona-lidmaatschap afsluiten.”

“Nu dit speciale lidmaatschap afloopt, zien we dat een aantal leden daar een vast lidmaatschap van maakt. En daar zijn we erg blij mee, mede omdat wij ons hebben gecommitteerd aan het sportakkoord. Daarin staat dat wij meer mensen in beweging willen krijgen. En dat heeft nu al de eerste resultaten opgeleverd.”

Speciaal jeugdlidmaatschap

TCO wil de jonge inwoners van Ommen een nieuwe aanbieding een impuls geven. De club introduceert daarvoor een speciaal alles-in-1-tennispakket voor kinderen.

“Als een jeugdlid nu gaat tennissen betalen de ouders daarvoor de contributie. Maar wil het kind op les, dan valt er ook een rekening van de tennisschool in de bus.

En als het competitie wil gaan spelen, dan komt er ook nog eens inschrijfgeld voor de KNLTB bij. Dat is onoverzichtelijk. Ouders weten niet goed hoeveel het kost om hun kids te laten tennissen. Dus dat moest volgens ons anders en vooral beter”, aldus Hoving.

Alles in 1 tennispakket voor de jeugd

TCO heeft voor kids daarom nu een ‘alles-in-1-tennispakket’ samengesteld om de jeugd over te halen om te gaan tennissen. De kosten van dit pakket zijn overzichtelijk. Je leert de techniek via 32 lessen per jaar en je speelt, als je dat wilt, automatisch competitie. En deelname aan activiteiten en clubkampioenschappen is gratis. Een-alles-in-1 tennispakket dus.

