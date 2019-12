Alleen nog maar bierglazen van mais bij vvv Westzaan

Vvv Westzaan houdt nu bierglazen van mais onder de tap. De club is geruisloos overgestapt op even duur biologisch afbreekbaar materiaal. “Met simpele maatregelen hebben we veel minder afvalplastic.”

Onlangs plaatste een monteur een nieuwe koffiemachine. Hij vroeg of ons of wij al eens hadden gehoord van alternatieven voor plastic.

Eén telefoontje

Getriggerd door die vraag ging onze penningmeester op onderzoek uit. En al snel stuitte hij via een leverancier op kartonnen frietbakjes en bierglazen van mais. “Eigenlijk was het heel eenvoudig”, vertelt voorzitter Stefan Gorthuis. “Eén telefoontje naar de leverancier was genoeg. Het is zo simpel om als club over te stappen op een afbreekbaar alternatief. Dat verbaasde ons echt.”

Bierglazen van mais

“Ik had nog nooit van bierglazen van mais gehoord, maar het drinkt net zo lekker hoor”, lacht Gorthuis. “En de koffiebekertjes, roerstaafjes en patatbakjes zijn ook prima.”

“De overstap ging geruisloos. Wij hebben er niemand over gehoord, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Het ziet er net zo mooi uit en het verschil merk je niet. En het afval kan gewoon de biobak in.”

Kosten zijn nagenoeg gelijk

“Voor de kosten hoeft je het echt niet te laten”, stelt Gorthuis. “Het inkoopverschil is te verwaarlozen. Wij hebben niets aan de prijzen gedaan maar je zou het verschil kunnen doorberekenen. Maar zoals ik al zei, het gaat maar om zo’n klein verschil.”

De club verduurzaamt verder ook. “Wij zijn overgeschakeld op LED-verlichting en hebben nu isolatieglas. Na de installatie zitten we nu rond de velden op 80% LED-verlichting. Wij kijken ook naar zonnepanelen en een warmtepomp maar dat komt later wel.”

Merk je niks van

Vvv Westzaan (ruim 400 leden) raadt een overstap van harte aan. “Ook andere clubs kunnen plastic zo makkelijk vervangen door andere materialen. Als je ziet hoe de verandering bij ons is gegaan en hoeveel impact het heeft. Waarom zou je niet bierglazen van mais onder de tap houden? Merk je dus niks van.”

