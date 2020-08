Geen alcohol meer bij hockeyclub HOD in Valkenswaard

Hockeyclub HOD in Valkenswaard is gestopt met de verkoop van alcohol na overtreding van de corona-regels. Daartoe is besloten nadat de club op 21 augustus van de gemeente een waarschuwing kreeg voor overtreding van de richtlijnen.

HOD in Valkenswaard traint weer. In en om het clubhuis zijn de looprichting, signalering en zitplaatsmarkering aangebracht. En op de website staan de corona regels .

Horeca HOD in Valkenswaard direct dicht

Maar op meerdere dagen is helaas van die regels afgeweken, zo stelde HOD vast. Op de 21ste zaten meerdere teams op het terras en hielden onvoldoende afstand. Daarop is de horeca die avond directe gesloten. Bovendien besloot de club geen alcohol meer te verkopen en zitplaatsen in de kantine en op het terras te schrappen.

Iets aan de bar bestellen en afhalen kan nog wel. Maar opeten en -drinken mag alleen nog aan de kant van het veld met 1,5 meter onderlinge afstand. De club roept de leden op om zich aan de regels te houden. Dit om boetes of in het ergste geval sluiting te voorkomen.

TV Valkenswaard is alert

Ook TV Valkenswaard om de hoek, maakte zijn 750 leden per e-mail nog attent eens op de regels. Die club kreeg nog geen waarschuwing, maar heeft geen zin in stappen zoals HOD in Valkenswaard nu neemt.

TVV schrijft de leden dat ‘het gevaar op de loer ligt’. Secretaris Erwin van der Wal ziet ook dat mensen steeds losser met de richtlijnen omgaan. “Ik vrees toch dat mensen het steeds minder nauw gaan nemen met de regels en dat willen wij wel voor zijn.”

Zitplaatsen in de tent

In september starten de competities in het tennis weer. De club heeft een aantal tenten gekocht om genoeg zitplaatsen te hebben. Die dienen staan op het terras en bieden plaats aan zo’n 60 mensen. “Dat is een forse investering geweest”, zegt Van der Wal. “Die tenten moeten brandwerend zijn en aan allerlei voorschriften voldoen. Ook zo kost corona ons geld.”

