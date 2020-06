Voetbalclubs met boete zoeken steun raadsfracties

Elf voetbalclubs in Stad Groningen hebben een boete gekregen. Zij hielden zich niet aan Drank- en Horecawet (DHW). De voetbalclubs met boete schakelen nu de raadsfracties in. Zij zijn namelijk niet tevreden met de uitkomst van een gesprek met het gemeentebestuur.

In 2019 voerde de gemeente controles uit in sportkantines. Daarbij bleken clubs de DHW te overtreden want zij schonken alcohol aan minderjarigen. De boete: bijna 1.400 euro.

Alcoholbeleid en de gezonde club

“Na het gesprek met de gemeente in maart, kregen wij een brief van de wethouder. Die liet de boete in stand. In het gesprek hebben wij het over een convenant gehad. En over het alcoholbeleid en andere zaken rondom de gezonde club”, zegt Wim Boerkamp. Hij is woordvoerder van de elf clubs en voorzitter van Amicitia VMC. De gemeente stelde ook bij deze club een overtreding vast.

Voetbalclubs met boete willen geen mystery guest

De boete is bij de elf clubs dus op de mat gevallen. Maar de kans dat deze van tafel gaat is te verwaarlozen. Boerkamp hoopt nog op kwijtschelding of een reductie. Maar hij weet ook dat de afdeling handhaving vanwege de Drank- en Horecawet niet anders kan.

“Wij zien wel dat wij het beter moeten doen. Maar niet een mystery guest sturen die een fotootje maakt en ons op de bon slingert”, aldus Boerkamp.

Boete voor een derde van de voetbalclubs

De brief naar de raadsfracties is medio juni verstuurd. Tot nu toe heeft nog geen enkele politieke partij gereageerd. “Wij zoeken een billijke en redelijke oplossing en willen weten of de raad nog iets kan bijsturen.”

Boerkamp pleit ook voor een minder strenge aanpak van de kantines. “Een aantal clubs mist door de coronacrisis al flink veel kantine-omzet.” Daarnaast wil hij het belang van het vraagstuk benadrukken. “Een derde van de lokale voetbalclubs is beboet. Dat is geen kattenpis en voor ons een politiek feit.”

