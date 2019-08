Twee voetbalclubs in Elburg weer in de fout met alcohol

Twee van de drie voetbalclubs in de gemeente Elburg zijn (weer) in de fout gegaan met het verstrekken van alcohol. Dat blijkt uit een onderzoek met een mystery guest in opdracht van de gemeente.

DSV ’61 en ESC kregen in 2018 een boete van 1.360 euro de gemeente Elburg. In de kantines in Doornspijk en Elburg bleek een BOA niet om een ID te zijn gevraagd.

1.360 euro boete en 1.360 euro subsidie

De clubs waren daarna witheet want volgens hen was er geen sprake van structurele fouten. De clubvoorzitters lieten het conflict in de zomer van 2018 hoog oplopen door een nieuw DHW-convenant niet te ondertekenen.

Uiteindelijk deed de gemeente wat water bij de wijn door beide clubs 1.360 euro subsidie te geven. Dat geld moesten zij dan wel besteden aan de preventie van alcoholgebruik door jongeren. Ook een oplossing…

Weer in de fout

Maar bij controle bij sv ’t Harde én DSV of ESC, is toch weer niet om een ID gevraagd. Elburg beroept zich op de privacywet en wil niet zeggen om welke clubs het gaat.

“De gemeente heeft de clubs een brief gestuurd met daarin de uitslag van het onderzoek”, zegt woordvoerder Simone Reinders. Voorzitter Ulbe Keegstra van DSV ’61 zegt dat de club het naar zijn mening i.e.g. “goed onder controle heeft.”

Sv ’t Harde voorzitter John Reurink: “Als wij fout zitten, dan zitten wij fout. Maar ik ben er van overtuigd dat het een incident is geweest. Wij voeren een streng beleid maar zijn wel een organisatie met vrijwilligers.” ESC voorzitter Gert van Norel was telefonisch niet bereikbaar.

Gemeente Elburg kan droogleggen

De gemeente kan na een waarschuwing overgaan tot het opleggen van een boete. Bij drie overtredingen binnen een jaar is het mogelijk om een club tijdelijk droog te leggen. De door de gemeente Elburg verstuurde brief is niet bedoeld als waarschuwing.

