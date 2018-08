Hoe Twenterand loktieners inzet om horeca te betrappen

Vier kroegen, een restaurant en twee sportverenigingen zijn door de gemeente Twenterand beboet. Zij schonken namelijk alcoholhoudende drank aan loktieners.

Vv Den Ham en korfbalclub TOP Vroomshoop krijgen een boete van 1360 euro. Medewerkers schonken alcohol aan minderjarige loktieners die de gemeente had ingezet.

Buitenproportioneel

TOP Vroomshoop wil het er niet bij laten zitten. De club vindt met name de hoogte van de boete buitenproportioneel. “Die is vier procent van onze begroting”, zegt bestuurslid Enno de Boer.

“Wij schenken nooit aan personen onder de achttien. “Als die loktieners niet waren gekomen, was het niet gebeurd. Schenken aan minderjarigen zit namelijk helemaal niet in de korfbalcultuur.”

Intensief bezig

Dat vindt voorzitter Dennis Bosch van vv Den Ham ook. “En de hoogte van de boete is net normaal en dan zijn wij nog een club met 900 leden”, stelt Bosch. De club is volgens hem “intensief bezig met het alcoholbeleid en bij twijfel vragen we altijd om een ID.”

“Maar uiteindelijk hebben wij met vrijwilligers te maken. In een professionele organisatie mag je anders verwachten, want daar worden mensen speciaal opgeleid. Maar de 17-jarige had ook voor een 19-jarige door kunnen gaan.

Boeterapport

De voetbalclub tekende nog protest aan. In het boeterapport stond dat de man achter de bar het bier aan de minderjarige heeft gegeven. Dit was niet juist, bleek uit camerabeelden van Den Ham.

“De 17-jarige bestelde en de 18-jarige nam het in ontvangst. Vervolgens kregen wij te horen dat de handhaver het rapport even had aangepast, zodat het correct was. Blijkbaar kan dat ook zo maar.”

Wel loktieners maar geen uitlokking

Burgemeester Annelies van der Kolk vindt dat er geen sprake is van uitlokking. “Wij hebben genoeg gewaarschuwd via meerdere campagnes. Wij doen wat wij moeten doen en dat is de wet handhaven. Het staat ons vrij dat via loktieners te doen.” Behalve de twee clubs zijn ook vier kroegen en een restaurant beboet door de gemeente Twenterand.

Follow @Allesportzaken