Aantal Halt jongeren lijkt fors toe te nemen

Het aantal minderjarigen dat gemeenten naar Halt doorstuurt omdat zij alcohol bij zich hebben, neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van de instelling, die probeert om het gebruik van alcohol door o.a. Halt jongeren tegen te gaan.

T/m augustus 2019 zijn al bijna net zoveel jongeren naar Halt gestuurd als in heel 2018. Dat komt vermoedelijk doordat gemeentes naast de verkopers nu ook de jongeren zelf aanpakken.

Meer speurende boa’s

“Maar wij weten niet zeker waar die stijging vandaan komt en of jongeren dus ook meer drinken”, zegt Eveline Huisman van Halt. “Wij zien wel dat het alcoholbeleid in een veel gemeentes een speerpunt is. En in veel gemeentes speuren boa’s al naar de overtreders van de DHW”, zegt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

Sponsoring door drankmerken

STAP-directeur Wim van Dalen ziet de aanpak van jonge drinkers niet als de enige oplossing. “Wij moeten de jeugd minder in de verleiding laten komen. En gemeenten die een vergunning aan evenementen afgeeft, kan hun sponsoring door bijvoorbeeld een drankmerk prima beperken.”

Sommige gemeentes doen dat al, maar op veel plaatsen is dat volgens Van Dalen nog niet het geval. “De overheid kan meer doen. De prijs van alcohol kan best omhoog en het aantal verkooppunten van alcohol kan omlaag.”

Sportclubs in Zoetermeer

Zoetermeer dringt het gebruik van het alcoholgebruik door de jeugd bijvoorbeeld actief terug. Burgemeester Aptroot: “Wij richten ons op de jeugd maar ook op ouders, winkels en sportclubs. Onlangs constateerden de gemeente dankzij een mystery shopper nog een aantal overtredingen.”

Handhaving

Volgens Van Dalen is het drankgebruik onder jongeren nog steeds echt een groot probleem. “Wij zien dat het aantal kinderen onder de 16 dat drinkt afneemt. Maar onder 16- en 17-jarigen neemt het gebruik juist toe.

Daarom brengen wij nu in kaart hoe wij beter kunnen handhaven. En dan kijken wij niet alleen naar de winkels en horeca maar ook naar nadrukkelijk ook naar sportkantines.”

