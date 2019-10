Zijn ouders te tolerant met drankgebruik kinderen?

Nederlandse ouders zijn te tolerant als het gaat om drankgebruik door hun kinderen. Dat concludeert het IJslandse onderzoeksinstituut ICSRA na enquêtes in zes Nederlandse gemeenten waaronder Urk, zo meldt Nieuwsuur.

Uit die enquêtes blijkt dat gemiddeld 75% van de 4.000 ondervraagde 15- en 16-jarigen ooit alcohol heeft gedronken. Dat is hoger dan het Europees gemiddelde. In Urk is dat zelfs 80%.

IJslandse model

De enquêtes zijn een onderdeel van het ‘IJslandse model’. De IJslandse jeugd gebruikte twintig jaar geleden veel alcohol en drugs. In het IJslandse model werken scholen, de overheid, ouders en sportclubs samen om dat te bestrijden.

Door dit IJslandse model is het gebruik aanzienlijk verminderd. Naast Urk doen Amersfoort, Texel, Hardenberg, de Kempengemeenten en Súdwest-Fryslân mee aan een driejarige pilot. Het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut begeleiden de pilot.

Koe is ook een kalf geweest

“De tolerante houding van ouders is wel begrijpelijk”, stelt Urker wethouder Freek Brouwer. “Je hoort ouders wel zeggen ‘een koe is ook een kalf geweest’ en ‘wij hebben het ook gedaan’. Maar het is genoegzaam bekend hoe ongezond drankgebruik is voor kinderen. Daarom is het voor Urk, net als roken, echt een aandachtspunt.”

Vier keer zoveel kans op alcoholisme

De IJslandse onderzoeker Jón Sigfússon is de geestelijk vader van het ‘IJslandse model‘. De houding van de ouders verrast hem echter. “Want wij kennen nu de schadelijke effecten van alcohol op het nog ontwikkelende brein.”

“Er zijn teveel kinderen die al op hun 15de drinken. Zij maken vier keer zoveel kans om alcoholist te worden als kinderen die dat niet doen. Ouders moeten zich dat goed realiseren.”

Strenge aanpak

Tieners gebruiken volgens Sigfússon veel minder middelen als hun ouders weten waar zij ’s avonds uithangen. In IJsland geldt daarom een avondklok voor tieners. En groepjes ouders houden er avondwandelingen en spreken jongeren aan die zomers na middernacht nog buiten zijn.

