Geen boetes maar training sportkantines in Roosendaal

De gemeente wil in de sportkantines in Roosendaal voorlopig geen extra maatregelen nemen om de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar, terug te dringen.

Wethouder volksgezondheid Klaar Koenraad vindt dat er genoeg wordt gedaan om misbruik door minderjarigen te voorkomen. “Zoiets is niet van het ene op het andere jaar geregeld.”

Voorlichting en bewustwording

Jongeren onder de 18 jaar komen vooral in sportkantines, de horeca en cafetaria’s in Roosendaal makkelijk aan alcohol, zo bleek uit een nalevingsonderzoek. Supermarkten en slijterijen doen het nog wel goed maar minderjarigen komen bijvoorbeeld in 60% van de sportkantines wél aan alcohol.

Maar Koenraad gelooft in voorlichting aan jongeren én hun ouders. “Want als kinderen alcohol drinken, dan is dat meestal bij de ouders thuis. Dan is dat ook de plaats waar aan bewustwording moet worden gewerkt.”

Zorgen over sportkantines in Roosendaal

Vooral die cijfers over de sportkantines in Roosendaal baren met name de VLP, ChristenUnie en het CDA zorgen. “Het lijkt alsof het kwartje daar nog moet vallen”, zeggen Gerda Testers van de CU en Arwen van Gestel van de VLP.

“Het probleem is dat daar, in tegenstelling tot de horeca, vrijwilligers achter de bar staan. De vraag is of die mensen wel weerbaar genoeg zijn om ‘nee’ te verkopen aan minderjarigen. Zij hebben tenslotte te maken met leden die elkaar kennen. Dat maakt het moeilijker.”

Geen boetes maar training

“Je kunt die clubs natuurlijk boetes opleggen”, zegt Van Gestel. Hij ziet liever dat die vrijwilligers extra training krijgen om de verkoop minderjarigen terug te dringen. Maar dat ziet Klaar Koenraad dus niet zitten.

Van Gestel kondigde aan om aan de verenigingen te gaan vragen wat er extra nodig is, om het percentage van 60% terug te dringen. “En niet alleen aan de sportkantines in Roosendaal, maar ook bijvoorbeeld aan muziekverenigingen en buurthuizen. Want wat wij nu doen werkt niet goed genoeg.”

