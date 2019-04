Horecabeleid Meierijstad botst met wensen KHN

“Het is niet de bedoeling dat de sportkantine wordt gebruikt als winstmodel.” Dit schrijft de afdeling Meierijstad van KHN in een brief over het horecabeleid aan het gemeentebestuur.

KHN vindt dat de gemeente bij paracommerciële organisaties zoals sportkantines onvoldoende controleert. “Dit leidt in Meierijstad tot een oneerlijke concurrentie.”

Te veel bier

“De sportkantines schenken te veel bier”, vinden de horeca-exploitanten in Meierijstad. “De horecabedrijven worden onder de nieuwe APV onevenredig benadeeld tegen gunste van para-commerciële instellingen, zo stelt KHN.

Bestuurslid Dick Mandemaker van de Sportraad Meierijstad vindt niet dat clubs hun kantine gebruiken om de kas te spekken. “De kantine is wel een onderdeel van de exploitatie van clubs maar zorgt ook voor samenhang binnen de vereniging.”

Uur na de laatste wedstrijd

Het probleem zou zich vooral in de weekeinden afspelen. Mandemaker: “De horeca wil dat de kantines een uur na de laatste wedstrijd sluiten. Maar wij willen dat veel natuurlijker laten verlopen.”

Hij vindt net als de horeca, dat sportkantines er niet zijn voor feesten en partijen. “Daar zijn wij het wel over eens en daar komen wij wel uit.”

Nieuw horecabeleid Meierijstad

Voorzitter Bertus van Berkel van de KHN Meierijstad verwijst voor een reactie naar Nikki Hendriks. Zij is regiomanager KHN in Oost-Brabant maar zij wil niet veel kwijt. “Wij praten nu met de gemeente en met de Sportraad en die gesprekken gaan de goede kant op.”

“Wij zoeken samen naar een oplossing die voor beide kanten werkbaar moet zijn”, zegt een woordvoerster van de gemeente. Meierijstad wekt al enige tijd aan nieuw horecabeleid. De gemeenteraad behandelt het nieuwe alcoholbeleid in juni as. “Het gezamenlijk standpunt van de horeca en de sportraad zal in dit beleidsstuk worden opgenomen.”

