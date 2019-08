De opmars van alcoholarm en alcoholvrij bier

Gewoon pils is nog veruit het meest gedronken biertje. Maar zal er een moment komen dat de alcoholvrije varianten de biermarkt gaan domineren? Bierdrinkers vragen nu, ook op sportclubs, al steeds vaker om alcoholvrij bier.

De bierbrouwende broers Sander en Ronald van de Streek ontdekten dat er een belangrijke soort in het alcoholvrije bieraanbod ontbrak. Zij misten de India Pale Ale (IPA).

Amerikaanse hoppen

“Tijdens de zwangerschappen van onze vrouwen kochten wij een krat alcoholvrij pils”, vertelt Ronald van de Streek. “Maar alcoholvrij bier met Amerikaanse hoppen, waar wij zo van houden, bestond niet.”

“Dus sloegen wij een in lang en moeizaam proces aan het experimenteren. Uiteindelijk lukte het en in 2016 brachten wij een non-alcoholische IPA op de markt. De vraag was enorm en het is nu ons grootste bier.”

Alcoholvrij bier trend zet door

Uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Brouwers (VNB) bleek de verkoop van alcoholvrij bier in een jaar met ruim 30% te zijn gestegen. Sinds 2010 is de consumptie van 0.0 bier zelfs vervijfvoudigd.

“En deze trend gaat hard doorzetten”, stelt VNB directeur Cees-Jan Adema. De consument proeft steeds vaker lekkere 0.0 bieren. En die sluiten aan bij de trend van het steeds verstandiger omgaan met alcohol.”

Leffe Blond 0.0

“Wij zien die opmars ook”, zegt AB InBev woordvoerder Wilco Heiwegen. “Wij zien nu vooral de vraag naar alcoholvrij speciaalbier toenemen. Als het aandeel daarvan ieder jaar met 30% blijft toenemen, dan tikt dat op den duur flink aan.”

Brouwerij AB InBev is als grote bierproducent, veel bezig met alcoholvrije bieren. De brouwer brengt al Jupiler 0.0 op de markt en in 2018 volgde Leffe Blond 0.0. AB InBev hoopt dat in 2025 zo’n 20% van het verkochte bier alcoholvrij of alcoholarm is.

Alcoholarm en alcoholvrij bier

Er zijn twee oorzaken aan te wijzen voor de stijgende populariteit van alcoholvrij bier. Mensen zijn meer met hun gezondheid bezig en het alcoholvrije aanbod is fors uitgebreid.

Overigens betekent alcoholvrij niet altijd dat er geen alcohol in het bier zit. In Duitsland mag bier met 0,5% alcohol ‘alcoholvrij’ heten. In Spanje is dat zelfs 1%. Nederland is een stuk strenger want hier ligt de grens op 0,1%. Een biertje dat iets meer alcohol dan dat bevat, heet hier ‘alcoholarm’. Maar dat verschil merkt een bierdrinker nauwelijks.

De hele bierbranche gaat de komende jaren veranderen. Eerst maakte pils zo’n 95% van de biermarkt uit, maar het gewone pilsje gaat het moeilijk krijgen. Die terugloop is in België al heel duidelijk te zien.”

20.000 jaar terug

De helft van de productie van brouwerij Van de Streek is al alcoholvrij. En over een paar jaar zou best de hele productie alcoholvrij kunnen zijn. “Maar in dat hokje willen wij niet komen te zitten want wij houden van experimenteren”, zegt Ronald van de Streek. Hij denkt dat de Nederlandse bierdrinker wel alcohol zal blijven drinken. “De geschiedenis van bier gaat 20.000 jaar terug. Dat verdwijnt heus niet in een paar jaar.”

