IkPas campagne start ook bij sportclubs in Leusden

Niet alleen thuis of in de horeca drinken gasten regelmatig een biertje of wijntje. Ook in veel sportkantines blijft de tap na een wedstrijd niet dicht. Daaraan gaat Leusden via de IkPas campagne iets doen.

Velen weten niet welke gevolgen iedere dag alcohol drinken heeft. Daarom sluiten dit jaar ook de sportclubs in en om Leusden aan bij de IkPas campagne.

IkPas campagne

Veel mensen drinken regelmatig of zelfs elke dag (teveel) alcohol. Dat leidt een aantal gevallen tot een verslaving. Via een IkPas campagne gaan inwoners en sporters in Achterveld en Leusden 40 dagen geen alcohol drinken. Die onthouding moet een gezonder levenspatroon stimuleren.

Veel deelnemers die eerder al eens stopten, herinneren zich nog de voordelen. Zo voelde 62% van hen zich een stuk fitter. Zo’n 55% van hen sliep beter en 32% van de deelnemers verloor gewicht.

Nu instappen

De gemeente Leusden coördineert een aantal acties rond de IkPas campagne. Opvallend is dat nu ook sportclubs meedoen. Sander Tolboom, voorzitter van SV Achterveld: “De club is best een plek waar je flink kunt drinken. Wij hebben er al eerder over gedacht en vonden dat wij nu maar eens moesten instappen. En de IkPas campagne is daarvoor een goede actie.”

Net als met roken

De club nam eerder al stappen rondom het roken. “Wij zijn echt niet roomser dan de paus en net als met roken, willen we alcohol ook niet verbieden. Maar als er kinderen bij zijn, dan kun je dat anders aanpakken. Roken gebeurt bij ons niet in hun bijzijn en dat vinden veel mensen al normaal.”

SV Achterveld geeft ook meer inhoud aan de actie. Op 9 maart komt kinderarts Nico van der Lely (video) de gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik uitleggen. Van der Lely is specialist op het gebied van alcoholgebruik door jongeren. De campagne en de bijeenkomst op de club zijn bedoeld voor tieners maar zeker ook voor hun ouders.

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron LeusderKrant