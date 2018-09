Informatieavond Fris Valley en NOC*NSF barvrijwilligers

FrisValley en NOC*NSF organiseren op 13 september in Veenendaal een informatieavond voor barvrijwilligers van sportclubs. Zij kunnen tijdens deze gratis bijeenkomst ervaringen delen en inspiratie opdoen.

Veel sportverenigingen in Neder-Betuwe maken al werk van alcoholmatiging. Maar de vrijwilligers hebben vaak ook vragen over hoe je dat zo effectief mogelijk kunt doen.

Blijvende schade bij kinderen

Van der Lely is kinderarts en oprichter van een aantal alcoholpoli’s in Nederland. Evenals eind 2015 is hij hoofdspreker tijdens de informatiebijeenkomst op 13 september bij SKF in Veenendaal. Tijdens deze bijeenkomst vertelt dr. Nico van der Lely over zijn ervaringen op de alcoholpoli in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

“Ik zie in mijn praktijk iedere dag de gevolgen van overmatig gebruik van alcohol door jongeren. Ik zie kinderen die hieraan blijvend schade overhouden en daardoor bijvoorbeeld een heel schoolniveau zakken”, zegt Van der Lely. “Veel mensen, en jongeren in het bijzonder, zijn zich niet bewust van deze gevolgen. Daarom organiseren wij deze bijeenkomsten bij sportclubs door heel Nederland.”

Leer om ‘nee’ te verkopen

Onderzoek heeft aangetoond dat het naleven van alcoholregels in kantines best een uitdaging is. En vooral als het erg druk is. Op 13 september worden er mooie voorbeelden gedeeld en kunnen vrijwilligers daarover met elkaar praten.

Op deze avond krijgen barvrijwilligers onder andere tips over het handhaven van de leeftijdsgrenzen. In instructievideo’s spelen acteurs lastige situaties aan de bar na. En er worden handige tips gegeven om op een handige manier naar een legitimatiebewijs te vragen en om ‘nee’ te verkopen.

Aanmelden voor barvrijwilligers

Barvrijwilligers die graag naar deze avond willen, kunnen dat – en het aantal personen dat zij mee willen nemen – opgeven aan Bertil Rebel van FrisValley. Maar online aanmelden kan ook via deze link. FrisValley wijst onder het motto ‘Nog geen 18? Dan geen alcohol!’ op de gevaren van het te vroeg, te vaak en te veel drinken van alcohol.

Follow @Allesportzaken