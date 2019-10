BOB in de sportkantine moet alcoholdoden voorkomen

Sporters drinken na afloop van een wedstrijd op hun succes of om snel hun verlies te vergeten. Maar hij of zij stapt daarna vaak onder invloed van alcohol in de auto. De campagne BOB in de sportkantine wil dat voorkomen.

De meeste sporters komen alleen naar hun sportclub en gaan ook alleen weer naar huis. “Dat kan beter anders”, zegt Nynke Kingma van het ROV Zuid-Holland .

Campagne BOB in de Sportkantine

De campagne BOB in de Sportkantine loopt van januari t/m december 2019 in de regio’s Holland Rijnland, Midden-Holland en Haaglanden. De campagne wil kantinebezoekers positief aansporen om alcoholvrij te rijden én een BOB aan te wijzen.

Aftrap BOB in de sportkantine

Wethouder Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem trapte in Roelofarendsveen de campagne Bob in de sportkantine af. En zij weet welke leed dronken rijden kan aanrichten. Haar broer kon namelijk zijn hockeycarrière vaarwel zeggen. Hij brak in een botsing met een dronken bestuurder zijn beide benen.

Maar ook alcohol en fietsen gaan niet samen. “Toch is het nog niet overal vanzelfsprekend om na een wedstrijd even een Bob aan te wijzen”, zegt Kingma. Vooral in sportkantines heerst nogal eens een wat losse moraal. Het ROV heeft daarom speciaal voor gebruik in kantines een campagnepakket samengesteld.

Gele streep

Een in het oog springend onderdeel van de campagne is een gele streep om op de vloer te plakken. Op de streep staat: “Als je hier niet meer recht over kunt lopen, heb je te veel gezopen.” De campagne BOB in de sportkantine is een onderdeel van de ‘Maak een punt van nul’ campagne.

Naast de BOB-boodschap richt de campagne zich ook op de fietsveiligheid. Want ook wandelende, fietsende of rijdende leden moeten na het sporten veilig thuis komen. Als dat gewenst is, komt een campagneteam op de sportclub langs voor meer uitleg.

